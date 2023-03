Revelan quién podría haber demandado a Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Ricardo Manjarrez

CIUDAD DE MÉXICO.-Pati Chapoy, conductora del programa Ventaneando, de TV Azteca, tramitó un amparo en contra de una orden de arresto.

De acuerdo con Aristegui Noticias, el amparo lo concedió la Jueza Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía.

Cabe mencionar que Chapoy no es la única que podría estar en problemas, pues Daniel Bisogno y Ricardo Majarrez también cuentan con orden de arresto.

Hoy el periodista Carlos Alberto detalló por medio de TikTok que Daniela Spanic estaría detrás de la demanda.

¿Por qué los estaría demandando?

Cabe recordar que Ventaneando fue acusado de revictimizar a Daniela Spanic, luego de que el programa de TV Azteca le dio voz a la ex pareja de la mujer de nombre Ademar Nahum, quien también está demandado.

El año pasado, Spanic fue a la Agencia 50 del Ministerio Público, en el área de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central en Ciudad de México con el fin de realizar el retrato hablado de la persona que la agredió en las afueras de los juzgados.

En dicho lugar, la gemela de Gaby Spanic fue interrogada por los medios sobre la posibilidad de que su exesposo Ademar Nahúm fuese el autor intelectual del ataque, por lo que Daniela respondió: “De verdad yo no puedo decir, ni nada, yo vine sobre un convenio de mi esposo que no está cumpliendo, y de repente pasó todo esto”.

Finalmente, habló de su estado de salud tras el golpe que recibió. “No me quiso pagar la terapia que yo estaba haciendo. Yo tengo que dormir de lado, porque tengo el hueso de lado, por eso pedí a él una pastilla de relax, para que no me doliera mucho”.

Daniela Spanic y Ademar Nahum contrajeron matrimonio en 2007, pero empezaron el proceso de divorcio en 2018 porque al parecer la actriz sufría de violencia física y psicológica.