“¡Aguas querida Pati, el Dalai Lama diría que se llama karma!” Gaby Spanic se defiende ante comentarios de Pati Chapoy

La conductora de “Ventaneando” Pati Chapoy, se encuentra nuevamente entra la polémica, esto después de haber entrevistado al exesposo de Daniela Spanic, quien fue agregada a las afueras de los juzgados familiares de la Ciudad de México en la cabeza.

Este hombre en ese momento se deslindó de lo sucedido y puso en tela de juicio su estabilidad mental. Por esto mismo, la actriz Gaby Spanic arremetió en contra de la conductora y le dejó un contundente mensaje.

Fue la semana pasada cuando Daniela Spanic fue agredida en la cabeza por un hombre desconocido, esto a fuera de los juzgados familiares, aquí es donde se llevaba el trámite del divorcio.

Esta agresión inmediatamente fue relacionada con su exesposo, Ademar Nahum, que incluso en su momento Gaby Spanic lo mencionó en un video el cual subió a sus redes sociales.

Esta noticia continuó y por su parte Ademar Nahum negó tener relación con el incidente, pidió que se hiciera la demanda en dicho caso y también puso en tela de juicio la estabilidad mental de Daniela Spanic.

Ante esto, fue en el programa de Ventaneando cuando Pati Chapoy aseguro que la postura de Gaby Spanic era un poco exagerada:

Ante estos comentarios por parte de la conductora, Gaby Spanic no dudó en arremeter en contra de ella y por medio de sus historias le respondió de forma contundente.

Esto hablando también de todo lo que han tratado de hacer en su contra y de su hermana, y negó rotundamente que su ex cuñado la mantiene

“¿Dicen exagerada? Porque a ellos no los han envenenado y tampoco tienen una hermana que le dio un derrame cerebral, supuestamente por un mal congénito y ahora golpean a mi hermana en el mismo lugar de la operación, el chofer huyó del lugar y no la auxilió, ¿eso es exagerado?, ¿y ahora resulta que me mantiene?”, comentó.