Excuñado de Gaby Spanic se pronunció tras señalamientos de violencia por la actriz

Ciudad de México.-Ademar Nahúm, exesposo de Daniela Spanic, hermana de Gabriela Spanic, se pronunció tras señalamiento de violencia a su gemela y supuestamente mandarla a golpear.

En entrevista para el programa Ventaneando, el ex de Daniela comentó: “Yo no estaba informado… a mí una persona me marca a mi oficina diciendo que un señor estaba invitado a todos los medios porque Daniela había sido golpeada y estaba tirada en el suelo”.

Ante esta situación, Ademar decidió comunicarse con su empleado, que trabaja como chofer de Daniela, para conocer la situación más a fondo. “Él me comenta que efectivamente, una persona tipo indigente pasó manoteando y le dio un golpe en la parte trasera de la cabeza a la señora, pero que ya la estaban atendiendo y estaba bien”.

Demanda de Daniela a Nahúm

Al respecto del proceso legal que Daniela intentó interponer en su contra, Nahúm explicó: “No sabía que iba a los juzgados, a interponer una demanda por la reparación de la casa, lo cual se me hizo extraño porque ella me mandó esa solicitud hace una semana, se dio los anticipos a los constructores e iban a empezar a hacer unas reparaciones simples”.

Sobre los señalamientos que se hicieron con relación a que desean atentar contra la vida de Daniela, Ademar confesó: “A mí lo que me preocupa es el giro que dio esta situación y yo sí agradecería que se pusiera esa demanda porque si realmente piensan o creen que hay alguien atentando contra la madre de mi hija, obviamente mi hija está en peligro […] Yo el primer en ver por mi hija y soy el primer interesado en presentarme si esa demanda está puesta”.

Motivo de su separación

Acto seguido, el ex de Dani habló de la situación que lo llevó a separarse de la hermana de la actriz. “Daniela pasa una salud emocional difícil, lo que ella vivió no fue fácil, durante muchos años luchamos esa situación emocional, Daniela no ha querido atender esa situación emocional y por eso tuvimos grandes diferencias en la casa, las cuales afectaba que mi hija las viera y por eso se optó porque yo me retirara y ella se quedara en la casa con la niña”.

Asimismo, Ademar apuntó a que el acercamiento entre las hermanas tuvo que ver con el cambio de Daniela. “No quiero decir mucho, pero todas las cosas no son casualidad, empezaron a suscitar muchas cosas cuando regresó un poco el acercamiento con su hermana”.

Con respecto de los señalamientos de Gaby Spanic en su contra, Ademar Nahum dijo: “No es la primera vez, también me acuso del envenenamiento, y me acusó que la atropelló un perro, que se le cruzó un gato, no es una novedad, creo que es su manera de la señora de actuar y le da cámara y yo creo que eso le interesa. Realmente no me preocupa, me preocupa mi hija […] me ocupo que esto se aclare ante las instancias legales como tiene que ser y soy el primero en estar presente para que se determine qué sucedió realmente”.