Gaby Spanic reaparece con su hermana Daniela Spanic

CIUDAD DE MÉXICO.- Gaby Spanic ha estado en constantes polémicas desde su participación en “La Casa de los Famosos” y de la supuesta distancia que ahora ha tenido con Alicia Machada, con quien mantenía una gran amistad.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Gaby Spanic dio a conocer el encuentro que tuvo con su hermana Daniela Spanic, ambas se reunieron el viernes pasado en la casa de la actriz, para celebrar su cumpleaños a lado de sus seres queridos.

De un principio Gaby habría querido organizar una festejo en grande para poder estar rodeado de sus familiares cercanos, pero al parecer sus proyectos laborales y cuestiones personales no se acomodaron para poder realizarlo.

Además la actriz realizó un en vivo en el que reveló que por falta de tiempo tuvo que hacer una convivencia muy pequeña, pero aprovechó para agradecer todas las atenciones y muestras de cariño que le brindaron sus fanáticos.

He estado del timbo al tambo. A mi hijo lo operaron la semana pasada de apendicitis aguda, después me tuve que ir a grabar el musical de La usurpadora, estoy regresando, entonces yo quería hacer una fiesta de cumpleaños enorme con todos, pero no se pudo", dijo la actriz.