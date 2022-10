Daniela Spanic confirma demanda contra persona que la agredió

Ciudad de México.- Daniela Spanic fue a la Agencia 50 del Ministerio Público, en el área de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central en Ciudad de México con el fin de realizar el retrato hablado de la persona que la agredió en las afueras de los juzgados.

En dicho lugar, la gemela de Gaby Spanic fue interrogada por los medios sobre la posibilidad de que su exesposo Ademar Nahúm fuese el autor intelectual del ataque, por lo que Daniela respondió: “De verdad yo no puedo decir, ni nada, yo vine sobre un convenio de mi esposo que no está cumpliendo, y de repente pasó todo esto”.

En cuanto a su asistencia en el juzgado la semana pasada, Spanic relató: “para el convenio que iba a arreglar toda la casa, que iba a hacer todo, que iba a tener un chofer, pero el chofer mío hace lo que le da la gana, me falta al respeto. Lo que yo comenté al principio, que si no firmaba, me iba a quitar a mi hija, entonces lo firmé”.

¿Recibió amenazas?

Ante la pregunta directa de si ha recibido amenazas de Ademar que la hayan hecho pensar que esa agresión iba de su parte, Spanic únicamente replicó: “De eso no puedo estar segura”.

Luego de que el padre de su hija negó que el ataque fuera de su parte, Dany dijo: “No sé de dónde salió ese hombre, ¿por qué me hizo eso?, y me pegó en donde me operaron. Entonces eso significa… ¿cómo me va a pegar directamente en donde me operaron? El chofer estaba al lado mío y no entiendo por qué no hizo nada, ni le tomó foto, ni nada”.

Finalmente, la hermana de Gaby Spanic habló de su estado de salud tras el golpe que recibió. “No me quiso pagar la terapia que yo estaba haciendo. Yo tengo que dormir de lado, porque tengo el hueso de lado, por eso pedí a él una pastilla de relax, para que no me doliera mucho”.