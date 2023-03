Renata Notni no tiene prisa por casarse con Diego Boneta

Ciudad de México.- Renata Notni reveló que por ahora no tiene planes de casarse, después de que en el 2021 confirmara su relación con Diego Boneta.

Aunque los artistas han demostrado ser una de las parejas más estables del medio, la artista aseveró que ahora no desea dar el siguiente paso con el actor.

“Estamos felices ahorita viviendo nuestra relación, todo a su tiempo, ni hemos querido correr en ningún sentido, y va a pasar lo que tenga que pasar, no tenemos ningún tipo de prisa”, dijo la actriz durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación.

Sin prisa

Al ser cuestionada con respecto a si cree que hablar con los reporteros sobre sus planes de boda podría traerle mala suerte, como el caso de Irina Baeva y Gabriel Soto, que hasta el momento no han podido casarse, Renata manifestó:

“A caray, no había escuchado eso, pero no, la verdad nosotros lo que te digo, no tenemos ninguna prisa en ningún sentido, estamos felices viviendo nuestra relación y punto, va a pasar lo que tenga que pasar. La gente siempre anda, ‘¿y cuando te casas’, te casas, ‘¿y cuando el hijo?’, siempre está preguntando ¿qué sigue?”.

Por otra parte, Diego Boneta recordó lo que tuvo que padecer en los inicios de su carrera artística debido a que su apellido paterno suena muy latino.

“Cuando estaba yo aquí en México y quería hacer cine mexicano, decían que no me veía lo suficientemente mexicano para hacer cine acá, fue por esa razón que me fui para allá, y estando allá el cambio de apellido y de repente empezaron a salir proyectos allá, pero me da gusto que es algo que está cambiando, el ver a más mexicanos triunfar”, recordó.

Ayuda profesional

Finalmente, el intérprete manifestó que luego de haber protagonizado Luis Miguel, la serie, tuvo que recibir ayuda profesional para poderse desprender del personaje.

“Después de la primera temporada fue algo que para mí fue necesario, y yo soy alguien que cree mucho en eso, todo lo que es la salud mental, hacer terapia, crecer, mejorar, es algo que es importante”, manifestó al respecto.