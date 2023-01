Así felicita Diego Boneta a Renata Notni en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Boneta se ha posicionado como uno de los actores con mayor popularidad en los últimos años, sobre todo desde su protagónico en ‘Luis Miguel La Serie’ producida por Netflix.

Pero también desde hace un par de años al actor se le ha visto enamorado públicamente de su actual pareja Renata Notni, donde ambos han formado una de las parejas más queridas por parte del público.

El pasado 2 de enero, Renata estuvo de manteles largo al celebrar un año más de vida donde fue muy consentida por sus seres queridos y quien no se quedó atrás fue Diego Boneta.

Por medio de su cuenta de Instagram el actor se encargó de hacer una publicación en el que compartió una serie de imágenes de los distintos viajes que han hecho juntos y donde se les puede ver muy enamorados.

La vida es mejor a tu lado, feliz cumpleaños mi amor te amo” se puede leer en la publicación.

Además el también cantante aprovechó para hacerle saber lo mucho que la ama y lo feliz que está de permanecer a su lado, confesión que han enloquecido a sus fanáticas.

Por supuesto sus seguidores reaccionaron en la publicación e hicieron llegar sus buenos deseos: “nunca corten”, “que bellos se ven juntos”, “son los más guapos”, “son mi pareja favorita”, son algunos de los que se pueden leer.

Diego Boneta reveló si llegará al altar con Renata Notni

El también cantante ofreció una entrevista para Ventaneando donde fue cuestionada sobre si tenía pensado casarse con su novia, a lo que respondió que estaba muy enamorado y viviendo el momento.

"Estoy muy enamorado, pero me estoy tomando las cosas, más bien, nos estamos tomando las cosas como paso por paso. Algo muy padre de nuestra relación es, que no hemos forzado nada, no hemos apresurado nada, pasará lo que tenga que pasar”, comentó el actor.