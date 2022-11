Diego Boneta reveló que se ausentarse de las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Boneta desde su infancia comenzó su carrera artística al participar en el concurso de canto ‘Código Fama’, pero sin duda fue su protagónico con ‘Luis Miguel La Serie’ que se ganó la admiración de sus fanáticos de manera internacional.

Hay que recordar que actualmente el actor mexicano mantiene una relación con Renata Notni, con quien al parecer celebrará su próximo cumpleaños que es este 29 de noviembre.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Diego Boneta reveló que se ausentaría de redes sociales para poder “desconectarse” y poder pasar tiempo de calidad a lado de sus seres queridos.

Sin embargo el también cantante le pidió a sus fanáticos que le dejaran un mensaje en la publicación, donde dio a conocer una fotografía inédita de su infancia donde disfrutaba sus primeros años de vida.

Mañana es mi cumpleaños y con el propósito de celebrar debidamente me voy a desconectar y estar presente. Así que si quieren mandar un mensaje los leeré todos aqui Los quiero!” se puede leer en la publicación.

Hasta el momento se desconoce donde festejara su cumpleaños Diego Boneta, pero hasta el momento Renata Notni, no ha hecho su felicitación pública en sus redes sociales como acostumbra.

Por su parte los fanáticos del actor hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos: “Feliz cumpleaños Diego, mis mejores deseos”, “Feliz vida Diego querido”, “que hermoso muchas felicidades Diego”, “te mando un fuerte abrazo guapo” son algunos de los que se pueden leer.

Diego Boneta reveló si habrá boda con Renata Notni



El también cantante ofreció una entrevista para Ventaneando donde fue cuestionada sobre si tenía pensado casarse con su novia, a lo que respondió que estaba muy enamorado y viviendo el momento.



"Estoy muy enamorado, pero me estoy tomando las cosas, más bien, nos estamos tomando las cosas como paso por paso. Algo muy padre de nuestra relación es, que no hemos forzado nada, no hemos apresurado nada, pasará lo que tenga que pasar”, comentó el actor.