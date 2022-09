Diego Boneta revela si habrá boda con Renata Notni

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda en los últimos años Diego Boneta se ha convertido en uno de los actores con mayor renombre en el país, desde su protagonico en ‘Luis Miguel La Serie’ despuntó su fama en distintas partes del mundo.

Aunque el actor duró bastante tiempo soltero, fue hace un par de años que se le comenzó a relacionar con Renata Notni aunque de un inicio ambos lo negaron al final terminaron por hacer pública su relación.

El también cantante ofreció una entrevista para Ventaneando donde fue cuestionada sobre si tenía pensado casarse con su novia, a lo que respondió que estaba muy enamorado y viviendo el momento.

Estoy muy enamorado, pero me estoy tomando las cosas, más bien, nos estamos tomando las cosas como paso por paso. Algo muy padre de nuestra relación es, que no hemos forzado nada, no hemos apresurado nada, pasará lo que tenga que pasar”, comentó el actor.