¿Se casarán Gabriel Soto e Irina Baeva?, esto se sabe luego de rumores de separación

Ciudad de México.- Gabriel Soto e Irina Baeva han estado en el ojo del huracán por supuestas señales de separación, considerando que en un principio subían mucho contenido para redes juntos y este disminuyó con el tiempo.

A varios meses de que la pareja de actores haya negado su ruptura amorosa, Soto continúa tomando con humor los comentarios con relación a que no pueden anunciar su separación de pareja por los contratos con distintas marcas que firmaron juntos.

Estamos bien, es que es muy chistoso porque si no nos ven en redes sociales no estamos juntos. No necesitamos estar subiendo cosas en redes sociales, realmente estamos bien y todo está perfecto, ayer estaba en Puerto Vallarta, hoy estoy aquí”