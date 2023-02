Irina Baeva reacciona a supuesto complot entre Geraldine Bazán y Sara Corrales en su contra

Ciudad de México.- Irina Baeva se manifestó sobre los rumores del presunto complot entre Geraldine Bazan y Sara Corrales para separarla de Gabriel Soto.

En su llegada por el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz fue cuestionada por los medios ante dichos chismes, a lo que Irina respondió.

Sin ningún comentario al respecto, todas las preguntas que tienen que hacer ustedes ahora sí que es a las fuentes confiables, a los amigos de los amigos, a todos los que cuentan de sus cosas, yo no tengo nada que ver… no tengo nada qué responder al respecto, ahora sí que todas las preguntas para sus fuentes confiables, para el amigo del amigo, en ningún momento te acostumbras, porque finalmente también es parte de nuestro trabajo, mira como les dije la vez pasada, no es que te acostumbres a ese tipo de notas, lo que pasa es que en algún momento llegas a entender que es parte del trabajo de la gente, entiendo que es parte de su chamba, pero simplemente a estas alturas del partido, como ya les dije la vez pasada, yo ya elijo no ser parte de este juego de dimes y diretes, porque la verdad es que prefiero invertir mi energía en otras cosas”

Manifestó.

Cansas de falsas noticias

Finalmente, Irina Baeva aseguró que está cansada de este tipo de noticias y no brindará más declaraciones al respecto.

“Muchas gracias, les agradezco su interés, todas las preguntas de los chismes, todo lo que ustedes quieran saber, les vuelvo a repetir, no les voy a comentar nada porque de verdad, todas esas preguntas son para sus fuentes confiables, para el amigo del amigo, para la gente que lo cuenta y que lo platica, de verdad, yo ya escojo ya no ser parte de este juego de dimes y diretes, ya no hablemos de chismes, hablemos de cosas productivas, de cosas que sumen”, aseveró.