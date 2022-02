¿Regresa a la música? Britney Spears anuncia nuevo tema "Get Naked"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace más de un mes que Britney Spears confesó desde sus publicaciones de Instagram que no estaba lista para regresar a la música luego de pasar más de una década bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, quien le quitó el control de sus decisiones personales y con respecto a su trayectoria artística, por lo que sus seguidores entendieron que debían darle su espacio por el bien de su paz mental.

Fue a finales de diciembre del año pasado que la intérprete de "Toxic" indicó que la mayoría de personas la cuestionan sobre sus próximos lanzamientos musicales, por lo que le pareció mejor recurrir a sus redes sociales y sincerarse sobre los efectos negativos que ocasionó la tutela en su vida.

Entre su confesión, la cantante reveló que actualmente le teme a la industria musical y a todos aquellos que se involucran en esta.

Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene idea de las cosas horribles que me han hecho personalente y después de lo que he pasado, me aterra la gente y la industria!!! (...) No hacer mi música es mi forma de decir 'jódete', en cierto sentido, cuando en realidad solo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo", escribió.

Este mensaje terminó con las esperanzas de sus millones de fanáticos de volver a escuchar una nueva canción de la conocida Princesa del Pop, pero también dejaron en claro que entendían la situación y que jamás intentaron presionarla a hacer algo que la afecta mentalmente, y algunos usuarios señalaron que esperarían el tiempo necesario para escucharla una vez más en algo inédito, mientras que otros expresaron que podrían sobrevivir con los temas musicales que se conocen desde hace varios años.

Sin embargo, parece ser que este lapto podría ser más corto de lo pensado, pues Britney Spears publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram que revivió las ilusiones de sus fans por escuchar nuevas canciones, ya que la compositora estadounidense presumió un video donde sale bailando en tacones y escribió que esta danza solo era un pequeño adelanto de todo lo que venía.

"Estos son trece segundos de mí bailando en tacones antes de que me tiñera el cabello morado. Esto es solo una probada de lo que se viene!!! Mi canción "Get Naked". Espero que todos ustedes estén teniendo un día genial. PD: No cabello ni maquillaje", se lee en la descripción.

En el clip, Britney lució un body completo rojo con ciertos tirantes que dejaban ver pedazos de su abdomen y espalda, además de sus glúteos. Asimismo, la famosa modeló con unos tacones negros de plataforma que cautivó a más de uno de los usuarios, quienes expresaron su alegría por esta noticia tan inesperada.

Lo que desconcertó a sus fanáticos latinoamericanos fue la traducción de su mensaje, ya que al final decía "Just playing around folks!!!", por lo que la mayoría comentó que no entendía si estaba bromeando sobre el lanzamiento de una nueva canción o si quería decir que estaba disfrutando del momento, mientras que sus seguidores estadounidenses mencionaron que estaban muy felices de volver a escuchar algo de su composición.