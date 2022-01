Britney Spears luce bikini y culpa a "bicho" de perder peso

Ciudad de México.- La cantante Britney Spears continúa disfrutando de su libertad, por otro lado pide a los paparazzis que la dejen tranquila un rato.



Spears se encuentra disfrutando la compañía de su prometido Sam Asghari, la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece la vida a Maui, en Hawai. Además añadió que su salud no se ha encontrado bien últimamente.

En su publicación, la princesa del pop relató que su estómago ha estado presentando percances, ya que desde hace dos semanas un bicho la ha hecho vomitar tanto que ya ha perdido 2 kilos.

Britney se dijo orgullosa del cuerpo que ha conseguido y se pronunció ante el hecho de que los fotógrafos estén acechando para sacarle una fotografía suya, tomando en cuenta que no le resulte favorable.

Creo que tengo un pequeño bichito… lo único que se parece a este sentimiento es cuando estaba embarazada … son las náuseas eso es lo peor… Es como si no pudiera despertar así que voy al gimnasio tratando de despertar mi sistema. Es como el trabajo del reloj ... sudo por primera vez, luego voy al baño y vomito ... es absolutamente horrible, pero luego me quedo en el gimnasio porque no quiero ir a casa y estar enferma en la cama... Sigo y en la noche salgo a bailar y mi sistema empieza a tener claridad. He bajado 2 kilos y eso es mucho para mi cuerpo. Me despierto y mi cuerpo es tan pequeño, pero los perros de guerra de los medios de comunicación que se esconden fuera de mi habitación me ponen a la defensiva como siempre lo han hecho, así que si estás fuera de mi habitación tratando de sacarme otra foto barata, por favor vete a la mierda y déjame en paz !!!! Debería poder correr desnuda si quiero. ¡Que tengan un buen día amigos! Diré que estoy agradecida por la comida en Maui y este hotel genial"