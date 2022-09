Recuerda Aracely Arámbula promesa que le realizo a su fallecido padre

Aracely Arámbula rememoró a su ya fallecido padre, mientras se encuentra a días del estreno de la telenovela La Madrastra.

Con una mezcla de emociones por estar de nuevo en los foros de televisión en los que inició su carrera, la artista recordó la importante promesa que algún día le hizo a don Manuel Arámbula, y que con esta nueva producción vuelve a cumplir.

Yo le prometí un día a mi papá estar en El Canal de las Estrellas (hoy llamado Las Estrellas), ¡y mira, aquí estamos de nuevo!, otra vez”, dijo con una gran sonrisa en entrevista para el programa Despierta América.

Aún sensible por el deceso de su padre, la ex de Luis Miguel agregó: “No quiero llorar porque le he prometido que todo va a estar bien. Tocar ese tema es muy difícil para mí, pero estoy disfrutando, dedicándole cada una de las escenas”.

Asimismo, aseguró que sus compañeros de trabajo la han ayudado a afrontar este difícil momento personal que atraviesa. “En la historia tengo que llorar mucho, y me han ayudado mucho mis directores, todo el equipo en la unidad. Me dicen que le dediqué la telenovela a mi papá, y hay muchas escenas muy emotivas que hice cuando él aún las podía disfrutar porque le enviaba los videos”.

El pasado 1 de septiembre el señor Manuel habría cumplido 85 años, por lo que finalmente Aracely lo recordó con gran orgullo, destacando que pudo verla volver al lugar donde nació en el terreno de la actuación.

“Pudo ver mi video hermoso de regreso a Televisa, y fue muy bonito, cuando soñaba con ser artista, venía de camino y veía el sello de Televisa. Él me acompañó en ese entonces, se cumplieron los sueños. Y ahora al regresar, creo que de las últimas cosas que vio fue ese promocional tan bonito de La Madrastra, así que él me acompaña todos los días”, manifestó.