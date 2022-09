Verónica Castro recuerda el día que se fue de México para buscar oportunidades 

Verónica Castro rememoró el día tuvo que irse de México para trabajar en Argentina, ya que su país natal no contaba con oportunidades laborales.

Durante la charla que sostuvo con la periodista Pati Chapoy, la actriz y presentadora relató el momento en que tuvo que tomar valor y buscar nuevos horizontes, a pesar de estar gozando de uno de sus mejores momentos en el terreno actoral.

El problema fue grave cuando estaba yo al aire tan seguido, porque de repente el patrón se fue de viaje a no sé dónde, y estaba Víctor Hugo O'Farrill, y de repente le dije ‘oye, ¿qué sigue?, ¿qué voy a hacer?’, (me respondió) ‘no, nada, estás muy fuerte, hay que parar por lo menos un año’, le dije ‘yo no puedo parar un año, con lo que gano en Televisa no puedo parar un año’, y para presionarlo le dije ‘¿o trabajo en Argentina? o ¿qué hago?, me dice ‘vete, vete, vete tranquilamente un año porque aquí no vas a trabajar un año’”, relató la madre de Cristian Castro.

Sin embargo, Vero reveló en entrevista para Ventaneando que pese a lo difícil que le fue en ese momento tomar la decisión de irse, a la postre fue lo mejor que pudo hacer. “Ya después me enteré que había sido todo como un juego que habían hecho para hacerme a un lado y poder meter a su gente también después él. Ahí fue donde entraron dos, tres personas que ocuparon las novelas que serían para mí. Pero mira, yo me fui a Argentina y me fue muy bien porque me pagaban muchos dólares, fue cuando empecé a ganar realmente dinero”.

Regreso

Sin embargo, el obtener un reconocimiento por una de sus actuaciones en México, la haría volver a este país tiempo después. “Estando en Argentina, me dicen ‘ganaste un premio como la mejor actriz’, (pregunté) ‘¿de qué novela?’, (me dicen) ‘de Los Ricos también Lloran’, pero el patrón no sabía, entonces cuando yo regresé después de un año, me dice ‘¿por qué te fuiste?, castigada, te voy a castigar un año por haberte ido’, le digo ‘es que a mí me dio permiso…’ (me responde) ‘el único que da permisos soy yo’. (Le comenté) ‘y me voy porque allá tengo la novela y me están pagando en dólares’, (replicó) ‘ah, ¿otra vez?, pues te vas otro año’, y así estuve 5 años, hasta que me fui a Italia a hacer otra telenovela”.

Tras viajar al viejo continente, su situación cambió. “Ahí sí me manda a llamar el patrón y me dice ‘¿te vas a estar quieta o no?, ¿qué quieres hacer?”, le digo, ‘jefe, pues si no me dan trabajo acá yo tengo que buscarlo, porque mi familia, mis hijos, o sea, yo necesito trabajar, me urge’. (Me preguntó) ‘¿cuánto te están pagando?’, y yo ‘es que ya me firmaron el contrato’. (Me dice) ‘a mí me vale, tú te regresas y yo te pago. ¿Cuánto te pagan allá?, yo te lo pago y te regresas aquí”, detalló.

Para terminar su anécdota en el programa, Verónica Castro contó que su regresó no fue tan fácil como hubiera deseado. “Entonces hacemos el contrato y me vengo para acá porque acá estaban mis hijos, mi mamá. Emilio cuando llegamos me dijo ‘ahora me estás costando mucho dinero. Ellos no se ponen de acuerdo, primero te mandan a la fregada para meter a otras actrices y dárselas ahí de… porque eran mis patroncitas ya todas, mis compañeras eran patroncitas, entonces las padecí’”.