Raúl Araiza revela que famoso portero del América le debe dinero: "Nunca me pagó"

MÉXICO.- A días de que hackearan su cuenta de WhatsApp y estafaran a su hermano, Raúl Araiza hizo una fuerte declaración sobre un famoso portero del América que le quedó debiendo dinero desde hace años.

El conductor de Hoy habló con sus compañeros de Miembros al aire sobre lo incómodo que es pedir y prestar dinero a amigos o familiares, ya que rara vez se paga de vuelta. Fue en ese momento que el actor delató al deportista quien, hasta la fecha, no le ha pagado.

Araiza contó que se encontró al portero jugando golf y se negó a pagarle, por lo que se decidió a ventilar la deuda que tiene con él.

Solamente una persona me quedó a deber, no me ha pagado... El portero más famoso del América”, dijo el conductor sin revelar más detalles.

¿Quién fue?

Aunque sus colegas le insistieron en que dijera el nombre del deudor, Raúl se negó, pues no quiso llevar más lejos el conflicto por educación y respeto al deportista a quien le tiene estima a pesar de todo.

“Aparte, siendo amigos, yo lo quiero bien, el güey me pidió prestado y le presté. Luego me lo encontraba en torneos de golf jugando y yo le decía: 'Cabr*n, qué haces aquí si no tienes un varo'. Nunca me lo pagó, ni a mí, ni a otras personas”, reveló.

“Es el intento, el hecho, la acción de: 'toma 200 pesos'. Bueno, tuviste el intento… es más, igual y llegas a la mitad y dices: 'ya olvídalo cabr*n, no hay ped*', pero así nada más de no te pago nada y sigo jugando golf", concluyó el conductor.

Al mencionar que se trata del portero “más famoso del América”, las opciones podrían reducirse a Guillermo Ochoa, Héctor Miguel Zelada, Adrián Chávez o Moisés Muñoz. Aunque el actor no reveló de quién se trata, se puede afirmar que uno de ellos es el deudor.