Hackean WhatsApp de Raúl Araiza: pide no hacer caso a sus mensajes

MÉXICO.- La mañana de este jueves 16 de junio, Raúl Araiza compartió una historia en su cuenta de Instagram donde informa que, como muchas otras figuras del entretenimiento y la política, ha sido víctima de un delito cibernético.

El conductor de Hoy fue hackeado y, al parecer, usaron su cuenta de WhatsApp para enviar mensajes a sus contactos. Araiza no detalló con qué propósito ingresaron a su mensajería, pero se sabe que la mayoría de los hackers realizan estafas y extorsiones con este método.

Mi ‘whats up’ está hackeado. No hagan caso a mensajes de texto. ¡Gracias!”, escribió el conductor en una fotografía que publicó en Instagram.

“Lo demás sin problemas, aguas, por favor. Yo les aviso. Gracias, besos.”, agregó en la publicación.

Bromas en los comentarios

Aunque algunos de sus seguidores se dijeron preocupados, no todos se tomaron el tema con seriedad y aprovecharon para hacer bromas en los comentarios.

“Qué barbaridad!!!! Esperemos se solucione prontito”, “Gracias por avisar, espero lo recuperes pronto”, “Fue Paul Stanley”, “¿Entonces no se va a hacer la fiesta a la que me invitaste?” y "Me llegaron fotos sexis tuyas" son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Hasta el momento el conductor no ha ofrecido más información sobre el tema, pero asegura que les hará saber a sus contactos una vez que haya recuperado su cuenta.