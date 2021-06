Raúl Araiza niega haber recibido dinero por parte del PVEM

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de la controversia en la que se vieron involucrados algunos artistas e influencers por recibir dinero a cambio de hacer propaganda política por el Partido Verde Ecologista de México en medio de la veda electoral, algunas celebridades han salido a pedir disculpas y otros a negar los hechos, tal es el caso del conductor Raúl Araiza.



Luego de algunos señalamientos en su contra, el conductor del programa matutino “Hoy” aseguró que no recibió dinero por parte del PVEM, sino que decidió “apoyar” de buena manera, pues fue una opinión.

En mi caso personal, alguien me dijo: ´Me puedes apoyar´ y die: ´Claro que sí, con mucho gusto. Pero no hay nada raro en mí. Me dijo: ´Hay que darle seguimiento a todas las propuestas que hacemos´, que para mí son muy buenas”, aseguró Raúl Araiza.

Raúl Araiza asegura que siempre ha estado con el Partido Verde



En la entrevista, Araiza estuvo acompañado por Jorge “El Burro” Van Rankin, quién también lo defendió diciendo que era una situación muy distinta a la que sucedió con los influencers, pues “él conoce a su amigo y sabe que desde hace tiempo coincide con la ideología del partido”, aseguró Van Rankin.



Además, aseguró que era algo “muy pobre” dar su imagen a cambio de “tan poca cantidad de dinero”, pues se expuso a recibir todas las críticas que actualmente están recibiendo las personas involucradas en la polémica.



“Yo siempre he estado con el Partido Verde, pero no es una sorpresa, ojo, yo no puedo hablar por los demás, es cuestión de respetar cada quién por quién creen”, respondió Araiza.



Raúl Araiza reaccionó al apoyo que recibió por parte de Galilea Montijo



En la entrevista, Raúl Araiza comentó sobre el apoyo que recibió por parte de sus compañeras de trabajo, en especial de Galilea Montijo, a quién señaló como su “hermana de muchas batallas”, “cosas buenas, cosas malas, dónde hicimos además una campaña muy importante de gobernadores en este Partido precisamente”, contó Raúl.



Además, mencionó que entendía las críticas de otros, como las de Sebastián Rulli, pues explicó que “cada quién puede opinar según su ideología, pero que deberían hacer frente a las personas”.



“De repente me da mucha risa que salgan grandes ciudadanos; que fácil es decir que son tal y tal, cuándo ellos mismos lo han hecho de otras formas. Está padre ver cómo se proyectan ahora y de repente son muy santos”, concluyó Raúl Araiza.



Sobre las críticas de Sebastián Rulli, Galilea Montijo respondió: “Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?”, dijo sobre el actor.