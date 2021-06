Galilea Montijo pelea con Sebastián Rulli por el escándalo del PVEM

CIUDAD DE MÉXICO.- Sebastián Rulli se enfrascó en una pelea con Galilea Montijo por el escándalo de los influencers que promovieron el voto para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El protagonista de “El Dragón” fue uno de los famosos que arremetió más duramente contra todas las celebridades que violaron la veda electoral y promocionaron el voto para dicho partido político.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Perdón, pero no me puedo callar esto, veo las historias de algunos compañeros influencers y dicen ‘no, es que a mí no me gusta hablar de política, de futbol ni de religión, pero de acuerdo con algunas de las iniciativas de algunos partidos’... se ve que les pagaron por decir esa estupidez”, sentenció el actor.

GALILEA PIDE A SEBASTIÁN NO OPINAR POR SER ARGENTINO

Fue por este motivo que Galilea Montijo se involucró en el tema, pues durante un encuentro con los medios y publicado en el canal de Eden Dorantes, le preguntaron sobre el actuar de sus colegas del programa “Hoy”, Lambda García y Raúl Araiza, acusados de “venderse” al PVEM.

“Los adoro, no entiendo nada, ya saben que cuando ni le sé, si no hablo de mi marido, menos de mis colegas. Está grabando novela (Araiza) no está vetado. No estamos en la escuelita. Estamos en una empresa que nos ha dado mucho trabajo”, defendió Galilea a sus colegas.

La conductora también arremetió en contra de Sebastián por su manera de criticar a los influencers por el escándalo del PVEM., y aseguró que él como argentino debería mantenerse ajeno a los problemas de México.

Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?”, comentó. “Aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé”, concluyó.

SEBASTIÁN RULLI LE RESPONDE A GALILEA MONTIJO

El actor de “Vencer el pasado” reaccionó al comentario de la tapatía e insinuó que ella defiende a sus compañeros porque habría hecho lo mismo.

“La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual. Gracias querido Edén Dorantes por exponer tan claro esto. Dura y triste realidad. Para que este país cambie y se combata la corrupción hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes cada uno de nosotros”, expresó el actor.