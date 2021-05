Raúl Araiza, a punto de ser hospitalizado

CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Araiza se llevó un tremendo susto el día de hoy, pues una simple visita pudo haber arriesgado su vida, al grado de casi ser hospitalizado.

El conductor del Programa Hoy fue quien compartió esta noticia a través de Instagram, donde detalló que algo pasó en su cuarto, en el peor de los casos, habría acabado en la muerte.

El llamado “Negro Araiza” está retomando su carrera actoral en la telenovela “La Desalmada”, de José Alberto "El Güero" Castro.

Según relató en sus redes sociales, Raúl estaba a punto de irse a dormir en su cuarto de hotel cuando se percató que estuvo a punto de pisar un alacrán.

En el video compartido puede verse al ponzoñoso animal muy cerca de él y de su calzado.

Tú vas a ser mi mejor amigo, por qué, porque no puede ser que en mi cuarto esté esto, osea yo no me voy a dormir con esa m... yo que quería ir al escusado pero no... una firma y ¿si le hecho la firma?, se le puede escuchar al Negro Araiza en la grabación.