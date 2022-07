Raúl Araiza acogió con cariño y aceptación a la novia de su hija Camila: "Ya ganaste otro papá y otra familia"

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana pasada, Camila, Hija de Raúl Araiza, con motivo del mes del orgullo LGBTTTIQ+, se declaró abiertamente pansexual y presumió públicamente a su novia.

Para esto, el conductor de televisión dejó muy en claro que su sentimiento de orgullo hacia su hija siempre ha sido el mismo y declara que Camila "siempre ha sido muy valiente".

El domingo pasado, un día después de la Marcha del Orgullo, Camila, fotógrafa de 25 años, ocupó sus redes sociales para hablar de su orientación sexual, agregando una serie de fotografías al lado de su pareja, la modelo Camila Solórzano.

Ya no tengo miedo de ser yo", expresó la hija de Araiza.

Ahora el conductor de "Hoy" y actor en telenovelas como "Cadenas de amargura", dice que siempre ha apoyado a sus hijas e impulsado para que vivan felices.

Los adultos debemos de romper con esos moldes con los que nos educaron. Yo he sido muy tradicional dentro de todo, pero amo a la comunidad profundamente, tengo grandes amigos y grandes experiencias, se me hace algo muy importante, no porque mi hija lo haya decidido abrir, sino cualquiera", apuntó Araiza.