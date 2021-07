¡Raquel Bigorra es inocente! Revelan el nombre de quien vendió información sobre la vida privada de Daniel Bisogno

MÉXICO.- Hace algunos años corrió la noticia de que, presuntamente, Raquel Bigorra vendió el dato a una revista de espectáculos sobre el divorcio de su ex amigo Daniel Bisogno, y aunque ella sostuvo que la acusación era totalmente falsa, nadie le creyó.

La cantante confesó en su momento que la relación que mantenía con el conductor era bastante especial para ella, por lo que le dolió cuando Bisogno le acusó de algo tan fuerte como vender información sobre su vida privada, además de “atacarla” severamente en varias ocasiones.

Raquel aseguró continuamente que ella no sabía que Daniel tenía una relación homosexual, tal y como dijeron los medios, ya que ella siempre lo veía con su familia de entonces.

Sin embargo, todo parece cambiar, pues Bigorra regresa con una entrevista exclusiva para “Chisme no Like”, donde retomaron el tema y sostuvo nuevamente que Bisogno fue quien inició la enemistad entre ellos después de ofenderla brutalmente.

La actriz defendió que ella no fue quién proporcionó dicha información, y a pesar de las críticas que recibió del dúo de Chisme No Like, ella decidió hablar con la verdad y con una actitud animada.

“Fue muy fuerte porque la campaña mediática no fue ni un día, ni dos, era diario. Y claro, el resto de los programas también retomaron la historia; era muy atractiva, como una telenovela: ‘Los amigos y compadres perfectos’. La comadre, quien parecía que era buena persona, lo apuñala por la espalda y lo traiciona”, declara.

Bigorra comenta que por la atención que le pusieron a la acusación, la verdadera información se vio perdida y nadie prestó atención a lo que ella presuntamente había vendido para la revista. Y además, la cubana afirma que las preferencias sexuales ya no importan en estos tiempos actuales, aun cuando Daniel Bisogno deseaba esconder este dato.

Si lo señala más tiempo va a tardar más tiempo en reconocerse como persona y aceptarse. Yo me imagino que ha de haber sido muy fuerte para él, después de muchos años de cómo se presto acerca de la comunidad gay, de las personas con diferentes preferencias sexuales”, cuenta.

Revelan el nombre del culpable

Durante la entrevista para “Chisme No Like”, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain confesaron que Raquel Bigorra nunca fue la verdadera culpable en ese asunto, sino que fue la víctima entre el escándalo que ocurrió en 2019.

Las exclusivas sobre la orientación sexual de Daniel Bisogno fue por parte de una mujer llamada Karla Pineda, quien habría recibido millones de pesos al vender la información sobre la vida privada del conductor de “Ventaneando”.

Raquel Bigorra comprendió después que la guerra entre ella y Daniel se trataba unicamente de un “show mediático”, y como asegura ella “fue para taparle el ojo al macho”, ya que explica que su nombre tuvo el reflector para esconder el hecho de que Bisogno se revelaba como persona gay.