“Si yo cuento, van a salir personas lastimadas”: Raquel Bigorra, hablando del pleito con Daniel Bisogno

A más de un año de haberse dado a conocer la notica que presuntamente Raquel Bigorra vendió la notica a una revista de espectáculos sobre el divorcio de su entrañable amigo Daniel Bisogno, la cubana sostiene que lo que se dijo es falso y si ella hablara, sabría que lastimaría a una familia, por eso mejor se queda callada.

En una entrevista que le dio al periodista Michelle Rubalcava para su programa de YouTube, la conductora recordó con tristeza los momentos que vivió aquellos días que terminaron arruinándole su cumpleaños.

Fue muy doloroso. Veníamos de un llamado. Al otro día era mi cumpleaños (15 de junio), yo venía aquí entrando. Yo recuerdo que un amigo me dijo: ‘Oye, Raquel, está pasando esto en el programa y están diciendo, y tú, y están bombereando… ¿Porqué me voy a eso? Porque ese programa de espectáculos donde está él, esto que me hizo a mí se lo han hecho a muchísimas personas”, dijo.

La también cantante y actriz declaró que ella siempre pensó que la relación que tenía con Bisogno era especial y que a ella no le iba a tocar, pero se equivocó, ya que se dio cuenta que las personas son como son y el amor no hace que las personas cambien.

Agregó que le costó mucho recuperarse, ya que fueron semanas en las que la estuvieron “atacando” mediáticamente, al grado que deseaba que otro saliera otro chisme de algún artista para que la dejaran tranquila.



¡Todo es mentira!

La presentadora que se hizo la frase “¡Llame ya!”, dijo que cuando la calumniaron por televisión nacional, publicó un “tweet” en el que decía que todo era mentira y lo sigue sosteniendo, ya que no solo mintieron en decir que vendió la notica a la revista, sino en muchas cosas más.

“Pero si yo hablaba, también hay una familia y me tengo que acordar lo que ‘Coque’ Muñiz me dijo: ‘No lastimes a las personas’. Y yo sé que si yo cuento, van a salir personas lastimadas, porque al final ellos son una familia”, externó.

“La Bigorra” aseguró que ella no sabía que Daniel tenía una relación homosexual, como lo dijo una revista, ya que con ella siempre se presentó con una familia, pero no juzga la situación y a pesar de que han seguido saliendo portadas con el supuesto “galán” de “El Muñe”, ella no tiene relación alguna con eso y cada quien puede hacer de su vida lo que quiera.