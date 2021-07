¿Quiere trillizos? Paris Hilton desmiente su embarazo 

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el portal Page Six publicó que la socialité Paris Hilton y su prometido, el empresario Carter Reum, estaban esperando a su primer hijo de forma "in vitro", la modelo negó de viva voz la información a través de su cuenta de Instagram.

En su podcast "This is Paris", la heredera contó que este martes se despertó con "300 mil mensajes; todos mis iPhones estaban explotando, los cinco. Escuché a personas de las que no había tenido noticias en años. ¡Gracias a todos por todos los mensajes!", dijo Paris para luego decir en tono de broma: "¡Estoy embarazada de triates!".

Después, Hilton contó la verdad: no está embarazada y tendrá un hijo hasta después de casarse con Carter.

La estrella también reveló que la noticia pudo haber surgido luego de que alguien la vio con un bra pushup para embarazadas.

Sobre el nombre que llevará su primogénito, cuando sea que lo tengan, declaró la también empresaria hace unos meses en el podcast "The Trend Reporter": "Será London porque es nuestra ciudad favorita en todo el mundo", indicó la socialité.