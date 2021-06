Mamá de Paris Hilton revela detalles de la boda de su hija

ESTADOS UNIDOS.- Tras revelarse el compromiso entre Paris Hilton y el empresario Carter Reum, la madre de la actriz, Kathy Hilton, reveló a la revista People que ella misma será la encargada de planear la boda de su hija.

La millonaria, de 62 años de edad, destacó que tendrá que hablar con su hija para ver los detalles sobre la fecha y saber qué es lo que le gustaría, pero adelantó que el evento será hermoso y clásico.

Yo me encargaré de la boda. Me voy a sentar y hablar con ella. Y depende del mes en que lo hagamos. Pero será hermoso y clásico”, dijo.

La madre de Paris destacó que a pesar de que su hija pudiera representar una imagen superficial y frívola, es más sencilla de lo que todos creen y estaría feliz si en su boda sólo hubiera peluches y unicornios.

“(Paris) No es la persona elegante que la gente podría pensar. La verdad es que estaría feliz con osos de peluche blancos y unicornios colgando del techo. Ella es muy despreocupada”, agregó Kathy.



LOS FANS PODRÁN ACOMPAÑAR A PARIS EN LA TRAVESÍA DE SU BODA

En una publicación que realizó el Daily Mail, se dijo que Paris Hilton documentará la travesía de su boda en el documental “Peacock, Paris In Love”, mismo que podrán disfrutar los fans de la actriz y DJ, como así lo dio a conocer ella en Instagram.

“Me caso y están invitados. Ve detrás de escena conmigo en el viaje de mi boda en mi nuevo programa que llegará pronto a Peacock. ¡A él le encanta!”, externó Paris.

El documental mostrará desde la compra de vestidos de novia y la elección del lugar, hasta el diseño de la boda de destino de sus sueños, además de de despedida de soltera que se espera que sea divertida y loca, al estilo de Paris.

“Sus fans podrán ser testigos de un lado personal de París que solo sus amigos más cercanos y familiares pueden ver”, reza la sinopsis del programa.



¿Y EL NOVIO QUÉ DICE DE TODO ESTO?

Cuando conoció a Paris, Carter Reum sabía que la socialité era una figura publica y un ícono de la televisión, pero aún así se reusa a las cámaras y según dijo Hilton a Extra, lo está convenciendo que sea parte del documental.

“Todavía estoy tratando de convencerlo. No le gusta la cámara. No hace alfombras rojas, no hace entrevistas. Está tan concentrado en su negocio, y eso me encanta de él. Y no sabes si lo quieren para ti o para tu atención y no es así en absoluto con él, así que es diferente a cualquier relación, y me gusta que él se aleje de eso”, declaró la mujer, de 40 años de edad.

Paris Hilton y Carter Reum se comprometieron en febrero de 2021, después de un año de noviazgo, en una isla privada del Caribe, donde el magnate le entregó a la estrella de “La Casa de Cera”, un anillo de esmeralda.