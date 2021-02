Paris Hilton está comprometida con Carter Reum

ESTADOS UNIDOS.- El amor le sonríe otra vez a Paris Hilton, pues en pleno festejo de su cumpleaños número 40, confirmó que estaba comprometida con su novio Carter Reum.

Tras un año de relación, la famosa y su nueva pareja decidieron que ya están listos para caminar juntos hacia el altar.

Paris compartió el video de su romántica pedida de mano, en el que, a través de diferentes fotografías y un extenso mensaje, relató cómo fue que Carter le dio el anillo.

"Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita, y para mi cumpleaños, él organizó un viaje especial al paraíso tropical. Mientras caminábamos hacia la cena por la playa, Carter nos llevó a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una rodilla. Dije que sí, sí para siempre", contó Paris.

"No hay nadie con quien prefiera pasar para siempre. Para ver más fotos de mi sueño de cumpleaños hecho realidad", continuó.

Así lo dijo la empresaria a la revista “People”, donde aseguró que fue la pandemia la que le ha permitido enamorarse cada día más de Carter.

"El año pasado el Covid ha acelerado muchas cosas. Como alguien que viajaba constantemente, tuve la oportunidad de quedarme en casa y reevaluar lo que era importante para mí. Mi relación y el tiempo que pasé con Carter fue un regalo", dijo Paris a People. "Estoy emocionada por nuestro próximo capítulo".

Según el medio, la pareja se comprometió el 13 de febrero mientras estaba en una isla privada celebrando su cumpleaños.

“Carter es un tipo realmente dulce y amable, y tanto Paris como Carter provienen de familias muy agradables y amorosas. Son una gran pareja en ese sentido y realmente perfectos el uno para el otro", dijo una fuente a “E! News”.

Desde que la empresaria hizo pública su relación con el emprendedor inteligente en enero de 2020, los dos han sido inseparables. Ellos gritaron su amor al mundo después de la ceremonia de los Globos de Oro de 2020.

Aunque varias fuentes compartieron que los dos "son muy felices juntos", no había dudas sobre el sentimiento de la modelo por Carter, ya que no tiene vergüenza de hablar con su hombre.

Como recordarán los fanáticos de Sliving Queen, han celebrado cada mes de su relación con una romántica publicación de Instagram.

En abril, la artista de "Stars Are Blind" escribió: "Feliz aniversario mi amor. Lo que más me gusta hacer es crear recuerdos contigo. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que eres mía".