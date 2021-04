Paris Hilton afirma que video sexual que se filtró hace casi 20 años todavía le causa estrés postraumático

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo que protagonizó Paris Hilton al filtrarse el video sexual que grabó en la intimidad con su exnovio Rick Salomon, hace casi 20 años, la empresaria aseguró que todavía sufre de estrés postraumático a causa de ello.

En una entrevista que la socialité le otorgó a Vanity Fair, recordó el bochornoso momento que pasó cuando se enteró que su intimidad sexual se estaba haciendo pública, por lo que sintió la mayor vergüenza que pudo haber experimentado en su vida.

Paris Hilton tenía 21 años de edad, cuando grabó un video íntimo con su entonces pareja sentimental Rick Salomon, trece años mayor que ella.

El video se filtró en 2001 en la compañía “Kahatani Ltd.”, pero tanto Paris como Rick demandaron a la empresa, aunque no sirvió de nada, ya que en 2003, Salomon lanzó una versión más larga del video, de 18 minutos de duración y lo conectó con NBC.

"Son 18 minutos a todo color y creo que todos lo disfrutarán", habría dicho en aquel entonces.

Dos meses más tarde, Rick llegó a un acuerdo con el estudio porno “Red Light District Video” para vender una versión de 45 minutos con el nombre “1 Night In Paris”, informó Today.

Luego de 18 años, la estrella de “House of Wax” confesó que esa situación la perseguirá por el resto de su vida y aún la hace sufrir.

Eso siempre será algo que me hará daño por el resto de mi vida. Siempre está ahí en el fondo de mi mente y, en cierto modo, cuando sucedió, fue solo que la gente fue tan mala conmigo, y la forma en que se hablaba de mí en todos los programas de entrevistas nocturnos y en todos los medios de comunicación, y tener que ver cosas todos los días, y con mi familia, era desgarrador, y lloraba todos los días”, declaró Paris a la revista.

La heredera de los Hilton destacó que en aquellos momentos no quería salir de su casa, no quería que le vieran la cara de la vergüenza que le daba que su intimidad estuviera tan expuesta y simplemente sintió que su vida se había terminado.

“Obviamente fue humillante. Esa es una experiencia privada entre dos personas. Crees que amas a alguien y confías en él, y que tu confianza sea traicionada de esa manera y que todo el mundo esté mirando y riendo, y aún más hiriente para mí, que la gente piense que lo hice a propósito, que solo me mató”, agregó.

La también cantante y DJ destacó que siempre quiso ser como las mujeres que desde siempre había admirado, como la princesa Diana, pero con la filtración del video, sus sueños se derrumbaron, ya que la gente no la volvería ver de la misma forma que antes.

“Simplemente me hizo... lo fue, todavía me da como un trastorno de estrés postraumático incluso como hablar de ello. Y sí, solo, esa fue una parte que fue, ya sabes, obviamente fue humillante para la gente ver todo eso, pero el hecho de que la gente piense que yo querría eso o lo haría a propósito realmente me enoja”, apuntó.

Como Paris, muchas otras celebridades han filtrado videos sexuales, pero a diferencia de ella, la mayoría de las celebridades lo han hecho a propósito y así es como algunos han creado fama, por esa razón es que asegura Paris que todos creían que ella lo había hecho con consentimiento, pero no fue así.

La millonaria aclaró que en la actualidad se encuentra feliz y las cosas han cambiado para bien en su vida, ya que está comprometida con su novio Carter Reum, quien en febrero pasado le propuso matrimonio en una isla del Caribe, donde también festejaron los cumpleaños de ambos.

En entrevistas anteriores, Paris ha dicho que Carter es el hombre de su vida y a quien quiere para el padre de sus hijos.