¿Quiénes heredarán la fortuna de Vicente Fernández?

MÉXICO.- Luego de cuatro meses hospitalizado, se reportó que Vicente Fernández perdió la vida este 12 de diciembre a las 6:15 de la mañana a causa de una falla multiorgánica. Diversas figuras del medio artístico y algunos de los familiares del cantante han expresado que lamentan la pérdida del ídolo, mientras muchos otros se reúnen en la Arena VFG ubicada dentro del rancho "Los Tres Potrillos", para despedir al charro en el homenaje que iniciará la tarde de este domingo.

A lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, el cantante logró reunir una gran fortuna que, de acuerdo con el sitio wb Net Worth, que da información sobre el patrimonio de distintas personalidades con base en información pública, Vicente poseería la cantidad de 25 millones de dólares, equivalente a 499 millones 982 mil 500, pesos mexicanos.

Esta cantidad, además de otros bienes, serán repartidos entre sus cuatro hijos: Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, sobrina de doña Cuquita que fue adoptada por el cantante desde hace muchos años.

Así lo comentó Vicente Fernández hace meses, cuando afirmó que repartió sus bienes entre sus hijos:

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, comentó.