¿Quién es Alejandra, la hija adoptiva de Vicente Fernández?

CIUDAD DE MÉXICO.- El presente domingo 12 de diciembre una triste noticia llegó para todo el público mexicano luego de que se enteraran de la muerte de Vicente Fernández, el cantante mexicano de 81 años que logró posicionarse como uno de los máximos exponentes de la música regional.

Tras permanecer hospitalizado casi cinco meses por una caída en su rancho de Los Tres Potrillos, el músico perdió la vida debido a una falla multiorgánica, según informó el médico Julio Ramos.

Además, el periodista Joaquín López Doriga confirmó a través de sus redes sociales que el cantante estuvo en sus últimos momentos rodeado de su familia, quienes se han pronunciado ante los medios sobre esta lamentable pérdida.

La familia de Vicente Fernandéz siempre fue un pilar para él y lo dejaba en claro en cada oportunidad que tenía, pues enamorado hasta sus últimos días de María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como doña Cuquita, con quien crió sus a cuatro hijos: Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra.

Pese a que la mayoría se inclinó al mundo artístico al igual que su padre, hay un dato que llama la atención entre los seguidores del artista al enterarse de que la única hija del Charro de Huentitán es adoptiva.

Y es que Alejandra Fernández decidió mantenerse alejada de los reflectores y de algunos conflictos que la familia ha protagonizado, por lo que, a diferencia del resto de sus hermanos, se sabe muy poco de ella en el mundo del espectáculo y sobre todo, se desconoce la historia de cómo llegó a la vida del artista y su esposa.

En alguna ocasión, Vicente Fernández mencionó que Alejandra es hija de Gloria, la hermana de doña Cuquita. "Pero como yo no tuve hijas, la historia de Alejandra, tenía no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara y me dejó a la niña", confesó el músico.

Además, Fernández reveló durante la entrevista que la pequeña la conquistó luego de pasar todo el día jugando con ella hasta que le dio sueño y optó por meterla en la cuna y, cuando le dijo que se durmiera, parece que ella obecedió sus palabras y se durmió, ante esto el Charro recuerda "Con eso me ganó".

Indicó que desde entonces Alejandra se quedó a vivir con ellos, y mientras transcurría su infancia ella desconocía dicha historia y no sabía que era adoptada, por lo que a la mujer que veía como su tía jamás creyó que en realidad era su madre.

Uno de los tristes momentos que vivieron fue cuando la cuñada del intérprete de "Estos celos" pidió a su hija de regreso y se la llevó con ella. Sin embargo, relató que por el fuerte vínculo que Alejandra hizo tanto con él como con doña Cuquita, la menor volvió a ellos.

Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede’, empezó a tartamudear, la niña tenía cuatro años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”, agregó Vicente a esa historia.