¿Quién fue el eliminado de “¡Quiero Cantar!”?

CIUDAD DE MÉXICO.- La expulsada de esta semana, de “¡Quiero Cantar!” fue la actriz Natalia Alcocer, quien no se presentó al concurso de canto de “Venga la Alegría”, por lo que fue eliminada automáticamente.

Gran sorpresa se llevaron los seguidores del reality de TV Azteca el pasado viernes, al enterarse que los expulsados no serían Zelma Cherem y Miguel Ángel sino Natalia Alcocer, ya que la actriz no se presentó al concurso.

Ese mismo viernes, Natalia hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde explica que no pudo asistir al certamen de canto porque había salido fuera de la ciudad; incluso, estaba destacó que estaba viendo el programa en el cuarto de un hotel.

Es una consecuencia de algo que fue inevitable, no podía no dejar de hacerlo. Tuve que salir, no estoy en la ciudad, estoy en un hotel viendo a mis compañeros. Quiero agradecer a Dios, a la señora Sandra (Smester), a mi Raúl hermoso…”, comentó Alcocer, mientras nombró a cada uno de las personas que la ayudaron en la competencia.