Captan pelea entre Bella de la Vega y Natalia Alcocer detrás de cámaras en VLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cámaras de Tv Azteca captaron una acalorada discusión entre Bella de la Vega y Natalia Alcocer durante los comerciales del programa “Venga la Alegría”.

Las dos se reencontraron en el foro del matutino, luego de ser expulsadas del reality “Survivor México”.

En el videoclip, se muestra que ambas están en los sillones del set mientras los presentadores salieron a cuadro por los comerciales. Ambas comenzaron a reclamarse cosas que escucharon decir de la otra, llegando a los gritos y a escucharse un sepulcral silencio por parte de los presentes mientras la discusión continuaba.

¿POR QUÉ PELEARON BELLA DE LA VEGA Y NATALIA ALCOCER?

Todo se remonta a semanas atrás, cuando Gabriel Cuevas fue el primer expulsado de “Survivor México”, y reveló algo que supuestamente Natalia dijo sobre Bella de la Vega antes de viajar a República Dominicana.

“Bella llevaba dos maletas; con todo mi corazón digo este comentario, dos maletas muy humildes, de esas que tenemos muchos, que están rayadas, que están peladas, que están sucias y llevaba unos tenis Converse como los de Tatiana, de escarchitas que venden en el centro… Se la iban comiendo por eso”, contó Gabriel.

“Recuerdo que Natalia… ella dentro del programa dice ‘Vamos, Bella, lo puedes todo’, ¿y sabes qué dijo ella? Dijo, ‘wey mi mamá vio a Bella y me dijo, ‘qué asquito que te vayas con esa mujer’, ella me lo dijo. Por eso yo lo digo, ‘Survivor’ es un juego de mucha hipocresía”.

Comadrita que opinas de esto? Que horror de persona es Natalia �� #SentenciaSurvivor pic.twitter.com/XrxVwWN1n9 — Jaime (@blackjim7) April 24, 2021

Fue por este motivo que Bella aprovechó que Natalia estaba en el foro de “Venga la Alegría” para reclamarle durante los comerciales.

Bella, la que dijo mentiras de mí, la que salió e inventó cosas fuiste tú”, se defendió Natalia.

“Yo nunca dije eso, ¿quién te lo dijo? (sobre las maletas). ¿Quién te lo dijo? ¿Gabo? Tráiganme a Gabo. Yo con el señor hablé 3 minutos, Bella. Yo nunca he dicho ninguna mentira”, continuó.

¿Qué opinas del conflicto que ocurrió #DetrásDeVLA entre Natalia y Bella de la Vega? ���� #EsteMartesVamos pic.twitter.com/95O5t73LTr — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 18, 2021

Y además, le reprochó varias cosas que la viuda de José Ángel García dijo sobre ella.

“Tú dijiste que yo me sacaba el tampón y que me bajaba el calzón, que mi marido no se qué, o sea puras barbaridades y mentiras de mí”, expresó Natalia Alcocer a Bella de la Vega.

El productor tuvo que intervenir para pedirles a ambas que guardaran la compostura, pues estaban a punto de volver al aire.