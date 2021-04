Así es la relación de Bella de la Vega con Gael García Bernal tras la muerte de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Bella de la Vega se convirtió en tema de conversación desde la muerte de José Ángel García, padre de Gael García Bernal.

Debido a su marcada diferencia de edades, la actriz fue señalada por los internautas y ha estado inmersa en rumores de tensiones entre ella y el actor de “Chicuarotes”.

En una entrevista para el canal de YouTube de Gerardo Escareño, la tercera expulsada de “Survivor VIP México” reveló que tiempo atrás sí tenía buena relación con su hijastro.

Tuve comunicación con Gael García, definitivamente sí, Gael en algún momento fue muy amistoso y yo entiendo que es una persona exageradamente ocupada, tiene una vida muy complicada, tiene un trabajo que lo absorbe completamente y lo respeto como tal, porque así debemos de respetarnos todos”, dijo Bella.

“Yo respeto a Gael como es, con lo que es y por lo que es y seguimos siendo amigos, nunca hemos dejado de ser amigos. Simple y sencillamente no nos frecuentamos porque él no tiene tiempo de nada de esas cosas y él vive su vida muy a su modo y todo eso es muy respetable y yo también vivo la mía a mi modo y eso también es respetable”, continuó.

Admitió que actualmente la comunicación con Gael es nula, tan así que ni siquiera se enteró de su participación en “Survivor México”.

“Él no tiene tiempo para andar en cuestiones sociales, de andar mandando mensajes. La verdad es que no tiene tiempo y si lo tiene a lo mejor lo ocupa en otras cosas que para él son primordiales y completamente prioritarias. Tal vez sus hijos, su pareja, su mamá, su familia muy cercana”, comentó.

"Yo no lo tomo a mal y no lo tomo personal, yo sigo mi vida y él tiene la suya, cada quien su vida y si algún día nos volvemos a ver, tal vez nos demos un abrazo y nos saludemos, eso no ha pasado aún pero somos arrieros y en el camino andamos”, expresó.