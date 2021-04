Gabo Cuevas habla sobre ser el primer eliminado en “Survivor México 2021”

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras ser eliminado del reality “Survivor México 2021”, el reportero, Gabo Cuevas, se sinceró sobre la “hipocresía” que sintió en el programa de supervivencia.



“Cuando me enteré de que Kristal me iba a nominar, me sentí muy mal, porque lo esperaba de todos, yo le dije que no lo hiciera, pero fue parte de una estrategia y ellos sentían que yo estaba causando problemas en el grupo”, comentó Gabo.

Además, agregó, que el no había participado en el programa para formar relaciones públicas, y dejó en claro que no le guardaba rencor a la participante.



Ante esto, una de las conductoras le recordó el hecho de que “el había despreciado a sus propios compañeros”, a lo que Cuevas contestó que fue por cosas que no le habían parecido bien en el programa e irregularidades que sintió.



Yo vine a ser lo que soy, soy una persona transparente y tal vez ese fue mi mayor error, no ser hipócrita y decir que éramos un gran equipo”, confesó.



Ante las miradas atónitas de los conductores, Gabo comentó que “se dejó” ganar en el último juego, ya que escuchó un comentario por parte de una persona que el consideraba “cercana”, que dijo: “si no sale hoy, vamos a seguir nominándolo hasta que salga”, añadiendo que fue en ese momento que decidió irse de "Survivor".



El ex integrante de Jaguares, en el reality, comentó que en el programa había “mas hipocresía que competencia”, afirmando que se sentía traicionado por sus compañeros.



Ante dichos comentarios, un conductor habló de que la razón posiblemente se debía a que Cuevas había ofendido a sus compañeros en el primer capítulo, a lo que concursante de 32 años respondió que todo empezó porque surgió el rumor de que el estaba preparando una estrategia para sacar a uno de los “más fuertes”.



Los integrantes de Venga La Alegría lo cuestionaron sobre la actitud que mostró en el programa, señalando que esa pudo ser la razón de que sus compañeros lo expulsaran, pero Cuevas se defendió, aclarando que esa era su actitud y que el no toleraría las “injusticias”.



“En mi caso, yo no podía quedarme callado y perdón, pero así soy en la vida diaria, como reportero, como persona y como hijo”, concluyó el también Gabriel.