¿Quién es Edgar Oceransky?, el músico que admitió sentir atracción por menores de edad

MÉXICO.- En los últimos días, ha circulado en redes el nombre de Edgar Oceransky,luego de que se filtraran audios donde revela que siente atracción por menores de edad. Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a sus declaraciones y pidieron a las autoridades tomar acciones en el asunto. Todo esto ocurrió en medio de las polémicas declaraciones de Sasha Sokol sobre los abusos de Luis de Llano.

El polémico cantante, Edgar Oceransky Hernández Ruiz de 46 años, es también productor musical y es originario de la Ciudad de México. Durante su trayectoria en la industria ha destacado en la trova y balada romántica, convirtiéndose en uno de los principales exponente del género a nivel nacional.

Antes de enfocarse en su carrera como cantante, estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, tal como dio a conocer en una entrevista que concedió para el podcast de Rogelio Ramos en YouTube. Sin embargo, abandonó sus estudios a los seis meses para entrar de lleno a la composición y el canto.

Su carrera como cantautor comenzó en 1993 con la canción "Sol y luna", un dueto que grabó con Cecilia Pellicer y que le dio proyección en el país. De acuerdo con su página web sus canciones empezaron a tomar fama cuando tenía alrededor de 21 años y se hizo conocido en varias regiones de México.

Otro momento importante en su trayectoria fue cuando ganó el Concurso Nacional de Canto Nuevo y Rock Urbano, uno de sus primero grandes reconocimientos. También obtuvo varios premios por su sencillo "Otro día más". También ha trabajado con grandes personalidades de la música como Armando Manzanero, Francisco Céspedes, Natalia Lafourcade y David Filio.

Polémicas declaraciones

En esta ocasión, su nombre se volvió tendencia de redes debido a un audio donde habría admitido su atracción por adolescentes, lo que incluso derivó en la cancelación de uno de sus conciertos en la Ciudad de México. El material fue publicado en Twitter por la usuaria @anhele, quien denunció sus palabras.

A la comunidad del Teatro Diana:

Les comunicamos que el evento de Edgar Oceransky para el 25 de marzo en nuestro recinto, ha sido cancelado.

��Los reembolsos inician el 14 de marzo, a través del mismo canal por el que se realizó la compra.



���� pic.twitter.com/UqW6wdt0QU — Teatro Diana (@teatrodiana) March 12, 2022

“Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público. Sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo y las muchachas ya ven, nombre, bien feministas me decían: ‘Pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16′ y yo de ‘A tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia’”, dice en el audio. Hasta el momento, el cantante no de ha pronunciado respecto a la polémica.