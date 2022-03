Cancelan concierto en CDMX de Edgar Oceransky tras acosar a menores de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales, el Auditorio Nacional de CDMX informó a todos los usuarios que decidieron cancelar el concierto de Edgar Oceransky luego de que denunciaran al cantante de acoso sexual contra jóvenes menores de edad.

Por medio de la cuenta oficial de Twitter, los encargados compartieron un comunicado en el que únicamente informaron que la presentación tuvo que cancelarse, sin dar más detalles al respecto. Además, se mencionó que aquellas personas que tenían sus entradas debían a acudir a ciertos lugares para un reembolso.

@AuditorioMx

Pese a no dar los motivos de la cancelación, algunos usuarios expresaron que se debía a que recientemente una persona de la misma red social compartió unos audios en los que, presuntamente, Oceransky admite que siente una gran atracción por las jóvenes menores de edad.

Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo. Y las muchachas ya ven, nombre, bien feministas me decían: ‘pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16′ y yo de ‘a tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia’”, se escucha en los audios que compartió la usuaria @anhele.

Asimismo, en la misma publicación se escucha decir a quien presuntamente es Edgar Oceransky que ha hablado con su madre sobre una relación con una menor de edad y que ella le dijo que era un delito.

“Ahí yo le dije ‘pérate, delito probablemente’, mi madre es abogada, entonces le dije ‘delito sí, pero esto no es perversión’, yo estudié psicología en la UNAM, ‘esto no es perversión, esto es estimulación temprana’”, dice el cantautor.

Vuelvo a subir el audio del concierto donde @EdgarOceransky cuenta que les gustan las niñas de 15 años. https://t.co/BDbvSHcoCS pic.twitter.com/zeAda6J74i — Anhe|é (@anhele) March 11, 2022

La misma usuaria compartió otra publicación en la que aseguró que el intérprete de "Hasta la camisa" tiene más víctimas y que espera que el tweet llegue a ellas, pues desea abrir una especie de red de apoyo para las víctimas de Oceransky, por lo que explicó que sus mensajes estarían disponibles para todos.

Además, la joven también confesó que ella misma corroboró las palabras del cantante debido a que en el pasado intentó conquistarla y le pedía que le cumpliera uno de sus anhelos eróticos: “Que cómo sé que @EdgarOceransky acosaba a menores: porque a mí me ‘tiraba la onda’ y me pedía que ‘le cumpliera la fantasía’ de tener relaciones con una menor de edad, yo tenía 16 años. Esa no es toda la historia pero no estoy lista para contarla”, agregó.

De momento, Edgar Oceransky no se ha pronunciado al respecto sobre las acusaciones en su contra de abuso y acoso hacia menores de edad, así como tampoco ha dicho algo sobre la cancelación de su concierto que estaba programado para el 16 de marzo en el Auditorio Nacional.