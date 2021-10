"Qué ridículo": Sylvia Pasquel se burla del lenguaje inclusivo y Rocío Banquells la regaña

MÉXICO.- Sylvia Pasquel se volvió blanco de críticas en redes sociales luego de burlarse del lenguaje inclusivo ante las cámaras de Ventaneando. Por su parte, Rocío Banquells fue aplaudida por los internautas después de que regañara a Pasquel por el comentario.

Todo ocurrió durante una entrevista para el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando. Ambas artistas se estaban despidiendo del público cuando Silvya Pasquel dijo: “(besitos) a todos, a todas y a todaes”, en un intento de usar la palabra en género neutro, ante lo que Rocío la corrigió “a todes”. Como respuesta, Pasquel se rió y comentó “qué ridículo”.

Con una actitud muy seria Banquells, quien también es su media hermana, le dijo “no, no es ridículo”. Ante el regaño, Pasquel no pudo evitar mostrarse incómoda y volvió a decir “a todes” esta vez sin rastro de burla.

Las reacciones de los usuarios de redes, especialmente de Twitter, no tardaron en aparecer. Muchos se mostraron decepcionados de la actriz, que nunca dio su opinión al respecto y ahora dejó clara su postura de una manera que resultó problemática. "No Sylvia, tú no, no puede ser que seas una RAE" fue el comentario de una seguidora que hizo referencia a las personas que se aferran a la dimensión institucionalizada del lenguaje.

Nooooooooooo Sylvia Pasquel, tú no, tú no puedes ser una RAE ������������ https://t.co/w84XeiK9pG — valentina (taylor’s version) (@valentiinavg) October 1, 2021

Pero en definitiva lo que más destacó fueron los elogios a Banquells, quien fue señalada como una persona sensible que no se calla ante la discriminación, según las palabras de los usuarios.

@sylviapasquel ✖️@RocioBanquells ✔️



Callar cuando hay comentarios misoginos o LGBTfobicos es perpetuar la discriminación, la misoginia y la LGBTfobia.



��️����️⚧️ pic.twitter.com/jEfRzqRvSD — meredith Gay ��️����️⚧️ (@MerGarza) September 30, 2021

Y por supuesto no faltaron los que comparten la opinión con Pasquel, y sostienen su postura en contra del lenguaje inclusivo.

Sylvia Pasquel dijo lo que toda persona inteligente piensa. https://t.co/mcbGTsPGQR — Conservador de Derecha (@conservador_mex) September 30, 2021

¿Por qué se usa el lenguaje inclusivo?

En los últimos años el uso del lenguaje inclusivo ha cobrado relevancia entre las personas que no desean ser tratadas con alguna de las marcas gramaticales de masculino o femenino. En este sentido, se ha propuesto el uso de la letra “e” como marca de neutralidad en los adjetivos con género binario. De esta forma, las personas que se identifiquen con alguna identidad disidente, fuera del binarismo, pueden ser tratadas en función de esta identidad.

Recientemente, el caso de la persona no binaria que pidió entre lágrimas que le llamaran compañere, se hizo viral y desató reacciones muy divididas entre los internautas. Hubo quienes se burlaron de su reacción y desacreditaron el uso del lenguaje inclusivo; pero también fueron muchos quienes defendieron su derecho a que sus pronombres fueran respetados. Incluso la Real Academia Española tomó en cuenta la sensibilidad de las personas no binarias, luego de que le consultaran en su cuenta de Twitter cómo referirse a alguien de esta comunidada.