¿Qué pasará con bioserie de Gloria Trevi tras acusación de lavado de dinero?

CIUDAD DE MÉXICO.- La regiomontana se une a la lista de celebridades que han llevado su vida a una bioserie. El proyecto de Gloria Trevi es uno de los más esperados por el público devido a que podría tratar los escándalos de su vida, mismos que fueron las polémicas más grandes dentro del mundo del espectáculo mexicano.

Pero todo esto podría verse detenido tras las recientes acusaciones sobre la presunta evasión fiscal con la que se vincula Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por lo que están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunta evasión fiscal pór casi 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por tanto, en redes sociales comenzó a circular el rumor de que Televisa y sus productores habían decidido no continuar con la serie que narraría su vida, pues sería incierto el futuro de la regiomontana.

Carla Estrada desmiente rumores

La productora Carla Estrada, quien está a cargo de la bioserie de Gloria, desmintió la información y aseguró la producción sigue en pie y aseguró se encuentra en medio de negociones para afinar detalles sobre el presupuesto del proyecto.

"No, para nada. Estoy en una junta de Zoom en este instante (...) No, no está cancelada, de hecho mi junta es de presupuesto”, aseguró Carla Estrada durante una entrevista para Productora 69 y agregó que las grabaciones comenzarían el próximo año, como hasta el momento se había planeado.

La misma Gloria Trevi ya ha salido en su defensa a través de un video en TikTok y aseguró que las acusaciones son falsas, pues ella es “fuente de trabajo”, aunque no profundizó en detalles.

Las empresas en cuestión

La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República apunta a que la intérprete de "Pelo suelto" y su esposo tienen dos empresas en Estados Unidos, a través de las cuales han evadido impuestos en territorio nacional.

Una de las empresas es Great Tallent LLC., la cual se encuentra en el estado de Texas, registrada el 23 de junio de 2005: de ésta Trevi fue directora hasta mayo o junio pasado y después se quedó en su lugar Armando Gómez, su cónyuge.

De acuerdo con testimonios, se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.

Trevi y su relación con la ley

De comprobarse su culpabilidad, no sería la primera vez que la regiomontana o su esposo irían a la cárcel, pues mientras él en 1999 viajó de Estados Unidos a México con USD 410 millones sin declarar, por lo que tuvo que pasar cuatro meses tras las rejas.

La cantante fue encarcelada en 1999 en Brasil tras haber sido acusada de ser parte activa del llamado Clan Trevi-Andrade, por el cual su entonces pareja, el productor Sergio Andrade recibió 12 denuncias de abuso sexual.

Gloria Trevi, a través de su cuenta de TikTok, aseguró que se encuentra bien y piensa que es necesario permanecer en redes sociales pese a las acusaciones, pues hay gente que se preocupó por ella después de que la noticia trascendió y necesita compartir su fortaleza con ellos.

Ayer la cantante celebró 17 años en libertad y lo hizo a través de un video en su cuenta de Instagram en el que hizo un recuento de su último día tras las rejas y los logros que ha tenido en su carrera desde entonces.