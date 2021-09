Encontronazo entre Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras de “Sale el Sol” por defender a Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO.- Tremendo encontronazo protagonizaron Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, tras comentar la noticia de que Gloria Trevi y su marido, estaban siendo investigados por presunta evasión fiscal y por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un video publicado en YouTube se puede ver el momento cuando los periodistas de espectáculos iniciaron una discusión en plena transmisión en vivo del programa “Sale el Sol”, porque están en desacuerdo con la manera de presentar las noticias y no ser objetivos.

Hace varios días se supo que Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez, fueron demandados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunta evasión fiscal de 400 millones de pesos, además de lavado de dinero.

En sus redes sociales, Gloria Trevi realizó un video en TikTok en el que contestó algunas preguntas a sus seguidores y entre ellas estaba si era verdad que había cometido los delitos de los que se le señalaban, y sobre su estadía en prisión cuando la acusaron de corrupción de menores, en la década del 2000.



¿Por qué se enojó Gustavo Adolfo Infante con sus compañeras?

Gustavo Adolfo Infante comentó en “Sale el Sol” que le pareció divertido que Gloria Trevi tomara de esa forma sus acusaciones y reveló que le habían dicho que, al parecer, esa noticia era falsa, ya que un supuesto enemigo de la cantante le quería hacer daño, pero esperaba que le diera más detalles en la entrevista que le daría a él en exclusiva.

Yo creo que Gloria Trevi no es la secretaria de Educación Pública, yo creo que Gloria Trevi es una artista, que pase lo que ella quiera. La próxima entrevista que Gloria Trevi va a dar, me la va a dar a mí, eso es un hecho. Si debe impuestos y si debe 400 millones, que los pague, pero me dieron a entender ayer que eso es una venganza de sus enemigos y yo creo que sí”, explicó el conductor.

Joanna Vega-Biestro comentó que no le parecía que la intérprete de “Pelo Suelto” tomara a broma un tema tan serio y veía mal que Infante la defendiera sólo para conseguir una entrevista, lo que hizo enfurecer al presentador de televisión y arremetió contra sus compañeras.

“Perdóname, a Gloria también se acusó de tráfico de menores y yo no la vi bailando en ese momento. Hay que tomar las cosas con seriedad y por una entrevista, Gus, no la voy a defender”, puntualizó Vega-Biestro.



Se encendieron los ánimos en plena transmisión en vivo

Tras la respuesta de su colega, Gustavo Adolfo Infante les cuestionó que si cuál era el motivo de enojarse si la que debería de estar furiosa es Gloria Trevi, que es la que pagará los 400 millones y no ellas, y aclaró que era su punto de vista y no lo haráin cambiar de opinión.

“Me vale si me da una entrevista o no, pero yo creo que Gloria Trevi hizo muy bien en salir siendo simpática y bromeando en un TikTok, ese es mi punto de vista. Tu punto de vista es que debe de ir a la cárcel por hacer el TikTok”, comentó Infante.

De inmediato, Vega-Biestro le dejó claro a Gustavo Adolfo que en ningún momento había dicho que quería que “La Trevi” fuera a la cárcel por hacer TikTok ni por otro motivo, y trató de explicar que no le molesta que realice un video en sus redes sino que no tome el tema con seriedad.

Mientras tanto, Ana María Alvarado trató de mediar entre ambas partes, ya que el especialista en espectáculos aseguró que ella también estaba molesta por su forma de pensar.

“Es que no estamos enojadas en contra de ella. Llevamos años trabajando dando opiniones, Gus… tú diste tu opinión, ella la suya y yo la mía, son opiniones diferentes. Yo respeto tu opinión al 100%”, le dijo Alvarado a Infante.

El hombre que por varios años trabajó con Pati Chapoy en Televisa terminó furioso y destacó que si Gloria Trevi no quiere darle la entrevista que no se la dé, pero aún así seguirá pensando igual.

