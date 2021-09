Gloria Trevi y su pasado por el que cuestionan que se autoconsidere "feminista"

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi debe a su pasado la principal razón por la que la cuestionan al autoconsiderarse como feminista. Este día la cantante mexicana se volvió tendencia debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentara una denuncia por investigación en contra por la presunta evasión fiscal de cerca de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilicita.

Sin embargo, también las redes aprovecharon para recordar el brutal caso del clan Trevi-Andrade, que manchó su carrera y por el cual le cuestionan que la artista se identifique como parte del movimiento feminista.

El pasado de Gloria Trevi por el que cuestionan su feminismo

En el pasado de Gloria Trevi recuerdan los crímenes cometidos por Sergio Andrade, exmánager de cantantes como Lucero, Yuri y Gloria Trevi, después de que bajo la promesa de alcanzar la fama con él, reclutó a menores de edad para fines sexuales.

¿Víctima o cómplice? Es la pregunta que ha desatado los dimes y diretes entre las personas que señalan a Gloria Trevi como culpable y a los fanáticos que la defienden, después de que ella fuera quien ayudó a reclutar a las niñas e integrarlas al clan de Andrade.

Fue en 1998, cuando la excorista de Trevi, Aline Hernández, publicó un libro llamado “La gloria por el infierno”, en donde revelaba que Andrade reclutó adolescentes con la promesa de hacerlas famosas, pero en realidad sólo abusaba de ellas, además de ser la primera en hacer públicas todas las atrocidades del entonces productor, también reveló que se casó con Andrade cuando tenía 15 años de edad y él 34.

Después de esa publicación, los padres de Karina Yapor, una de las jóvenes del clan, empezaron a sospechar sobre las condiciones en las que vivía su hija, pero al contactarse con ella, les afirmó que estaba estudiando en España, en la academia Manuel de Falla.

Fue lo último que supieron de su hija antes de desaparecer en septiembre de 1998 y se empezaron a percatar de la realidad cuando en octubre de ese año se enteraron que no existía la academia musical Manuel de Falla.

El niño de Karina Yapor que destapó el clan Andrade

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chihuahua, les informó que, en La Casa de los Niños, del Instituto Madrileño del Menor tenían un niño registrado como hijo de Karina Alejandra Yapor Gómez, el cual lo tuvo en el año de 1997, a los 15 años de edad y había sido abandonado en un hospital de la capital española con un alto grado de desnutrición.

Tras recuperar a su nieto, (supuesto hijo de Sergio Andrade), los padres de la Karina interpusieron una denuncia por delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

Fue hasta el 2000, cuando fueron detenidos en Brasil y Sergio Andrade fue condenado en Chihuahua a siete años y diez meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de la ex corista Karina Yapor. Mientras que Gloria Trevi y Raquenel Portillo estuvieron en prisión por cuatro años y ocho meses.

Los seguidores de la cantante de éxitos como “Pelo suelto”, “Todos me miran”, “Me lloras”, entre otros, apuntan que las personas que atacan a la cantante, sólo sacan a relucir su doble moral, porque deberían de proteger a todas las mujeres, que en este caso era una víctima de abuso y bajo esas circunstancias tenía que obedecer las órdenes de Andrade.

Gloria Trevi busca olvidar ese pasado

El pasado aún la persigue, pero pese a ello Gloria Trevi se identifica a sí misma como feminista y dice haber transmitido un mensaje a todas las mujeres que pasan por situaciones atroces.

“Pues a mí me la pelan la verdad (risas) yo creo que para mucha gente eso si realmente les afecta, pero a mí con mi reputación, con mi nombre, con mi imagen, a base de mentiras, me hicieron lo que quisieron y no me destruyeron, yo creo firmemente el dicho de ‘a chillidos de marrano, oídos de carnicero’”, comentó en una reciente entrevista con EL UNIVERSAL.

“…es muy triste que pocas artistas pueden hablar con tanto conocimiento de causa como yo, sin embargo, por esas mismas difamaciones y calumnias y como tergiversan las cosas y porque siempre quieres que la víctima si es mujer sea la culpable, si porque la golpearon es porque se dejó y es una pendeja o si porque se defendió es una ‘pinche vieja bitch’ siempre tienen que echarle la culpa a la mujer”, ahondó.