Presunta hija de Vicente Fernández planea demandar a la familia del charro: "me toca una parte"

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 12 de diciembre Vicente Fernández perdió la vida luego de cuatro meses hospitalizado y desde entonces los medios y los fans del cantante han recordado distintos aspectos de su vida. Uno de los rumores que siempre rodearon al charro fueron los supuestos hijos no reconocidos que salieron de sus relaciones extramaritales o del periodo de su vida previo a la fama.

Ahora, la presunta hija de Vicente Fernández ha hecho algunas declaraciones sobre la familia del charro en el programa Chisme no like, llegando incluso a mencionar una demanda contra los Fernández, ya que, según afirma, ellos nunca le permitieron acercarse a “su padre”.

Ana Lilia Aréchiga, la supuesta primogénita del cantante, narró que su madre y Vicente estuvieron en una relación de nueve meses, de los cuales los últimos cuatro ya existía el embarazo. Sin embargo, el romance entre ellos terminó y el charro no volvió a tener contacto con la madre de Ana Lilia.

Aréchiga contó que en una ocasión se le acercó a Vicente y le dijo que era su hija. Asegura que al charro se le llenaron los ojos de lágrimas y le creyó. No obstante, le explicó que él no podía reconocerla como tal porque estaba casado con doña Cuquita y ya tenía a sus hijos.

"Yo sé de la existencia de esa hija, el gran problema es: mi esposa y mis hijos no me permiten que la conozca", comentó. Así mismo, le preguntaron por qué la familia nunca la demandó o la mandó a callar, a lo que Ana Lidia comentó que no lo hicieron porque las leyes en México no son iguales que en Estados Unidos y ella podría comrpobar fácilmente que es hija del charro, con una prueba de ADN.

¿Qué busca Ana Lidia?

Finalmente, los conductores la cuestuionaron sobre cuáles eran sus intenciones, pues, ahora que el cantante murió, Ana Lidia no puede recibir su reconocimiento ni pasar tiempo con él. Ante esto aseguró que después de los impedimentos de la familia para acercarse a "su padre", ahora piensa que le corresponde una parte económica e inlcuso mencionó que sus abogados estarían trabajando en el caso.

"Hay pruebas donde ellos no permitieron que mi padre me reconociera, pues que se tome lo que se tenga que tomar. Y por orgullo y por bendición soy la única y la primera [...], me tiene que tocar algo. no venía por eso, aclaro, yo quería ver a mi padre; pero por estos buitres, no llegué", concluyó.



La muerte de Vicente Fernández

El pasado 12 de diciembre, se reportó que Vicente Fernández perdió la vida a las 6:15 de la mañana a causa de una falla multiorgánica. Desde el pasado sábado, los familiares del cantante alertaron los fans con el último reporte médico, donde se leía que el estado de salud de don Vicente era crítico.

El día que el cantante perdió la vida se llevó a cabo un homenaje donde estuvo presente su cuerpo. Al evento asistieron los miembros de su familia, colegas del medio, la prensa y varios grupos de mariachis que intepretaron las canciones del charro. De igual forma, la ceremonia estuvo abierta al público por lo que miles de fans acudieron a despedir al ídolo mexicano.