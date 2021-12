Lyn May tuvo romance con Vicente Fernández y hasta llegó a los golpes por ella

Ciudad de México.- La bailarina Lyn May exteriorizó su pesar por el fallecimiento de Vicente Fernández, revelando que además de recordarlo por su gran talento, también tenía en su memoria el romance que vivió con él.

Al ser interrogada por el deceso del Charro de Huentitán, Lyn comentó: “Muchos recuerdos y muchas cosas íntimas y privadas que no quiero decir en este momento. Le mando un abrazo a su familia, lo siento mucho porque es nuestro charro mexicano más importante en todo el mundo”.

La relación de Lyn y Chente

Pero tras escuchar las preguntas del reportero ''De Primera Mano'', sobre su relación con ‘Chente’, la vedette contó:

Tuvimos una relación, pero, te digo, por respeto no puedo decir nada, yo pienso que todos sabíamos que era ojo alegre, y que teníamos relaciones con algunas compañeras también, no nada más yo… y trabajando juntos, ¡pues imagínate!”

Posteriormente, la actriz relató el momento en que el intérprete llegó a los golpes con uno de sus esposos.

A los golpes por Lyn May

“Una vez yo estaba casada y él me abrazó, pero no se dio cuenta que venía mi esposo atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea. ¡A golpes por mí!, bueno, porque no se dio cuenta Vicente que mi esposo venía atrás de mi porque se quedó saludando, y cuando Vicente me tenía bien abrazada, besándome, vio aquel y se le fue encima, entonces se agarraron a golpes, y pues estuvieron peleando por mucho tiempo, hasta que mi hermano los separó”, relató.

Sin revelar la identidad de la pareja que se peleó con don Vicente, Lyn May terminó la entrevista explicando la manera en que recordará al artista que perdió la vida el pasado 12 de diciembre.

“Como lo que fue, una persona dulce, una persona cariñosa, una persona que me quiso, y una persona que es el ídolo de todo el mundo, que dejó canciones, que dejó un legado hermoso, que todo mundo lo queremos y lo vamos a extrañar mucho”, remató.