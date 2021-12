"El Chente de Sonora": hombre de Cananea se viraliza por cantar como Vicente Fernández

MÉXICO.- La muerte de Vicente Fernández luego de cuatro meses hospitalizado se volvió un fenómeno mediático que ha dado lugar a que los fans del cantante lo recuerden por medio de sus canciones, sus películas o detalles de su vida.

Así mismo, se han recopilado videos de distintos imitadores que de inmediato se viralizan en redes sociales. En las últimas horas, ha circulado un video donde el llamado "Chente de Sonora" interpreta un fragmento de la canción "Ya me voy para siempre".

Don Roberto Valenzuela, originario de Huachineras y radicado en Cananea, es conocido entre los pobladores de la ciudad por el gran parecido de su voz con la de "El Charro de Huentitán", al grado que lo han apodado "El Chente de Cananea".

La voz gemela de Vicente Fernández ha sido grabado en múltiples ocasiones y publicado en las redes sociales, donde a menudo soprende a los internautas por el gran parecido entre su voz y la del icónico charro. En una ocasión expresó en un video:

"Yo soy un artista reconocido a nivel mundial, como pordiosero o como sea, como sea, como sea, como pordiosero o como limosnero, pero no como ratero o como asaltante, ni como secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, nomás soy el artista de la calle".