Presidente del Barcelona defiende a Piqué tras separación: "está sufriendo mucho"

ESPAÑA.- Gerard Piqué ha estado envuelto en polémica desde que se confirmó su ruptura con Shakira tras 12 años de relación. Además de los rumores de que la separación se debió a una infidelidad de su parte, distintos medios aseguran que el futbolista está asistiendo a decenas de fiestas donde se relaciona con mujeres.

Sin embargo, el presidente del Club Barcelona, Joan Laporta, salió en su defensa, asegurando que el miembro de su equipo de futbol está sufriendo mucho por la separación.

Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, indicó el presidente del Barça.

Es falso lo que dicen sobre él

El empresario dijo que conoce personalmente al futbolista y sabe que todo lo que dice la prensa sobre él es falso. Por ello, pidió a los fans de Piqué que le muestren su apoyo en medio de los momentos difíciles que atraviesa.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada”, señaló.

Finalmente, señaló que agradece ser cercano al futbolista y expresó que le tiene mucha estima. “Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”, concluyó.