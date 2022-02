Premios Óscar 2022: ¿dónde ver las películas nomindas?

MÉXICO.- Este lunes fue anunciada la lista de nominados a los premios Óscar 2022 en su edición 94, durante una transmisión en vivo de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Una de las categorías que sin duda es de las más importante es la de mejor película. Muchas de ellas ya se esperaban que aparecieran en la lista a causa de los múltiples premios que han estado recibiendo y los elogios de la crítica especializada.

La ceremonia de los premios se celebrará el próximo 27 de marzo en el mítico Dolby Theatre de Hollywood, por lo que muchos aficionados del cine se han propuesto estar al día con los filmes nominados y elegir su favorita personal. Por esta razón, despierta la curiosidad del público dónde se pueden ver las cintas que la Academia ha elegido como las mejores del año. Aquí te contamos cuáles son y dónde verlas.

Nominadas a los Premios Óscar a Mejor Película

Belfast

Coda

Don't Look Up

Drive my car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

El poder del perro

West Side Story

¿Dónde verlas?

Belfast puede verse en la plataforma de streaming de Apple TV+. Coda se encuentra disponible en Prime Video. Don't Look Up es una película de Netflix. Drive my car no está disponible en streaming. Dune se encuentra en HBO Max. King Richard también se encuentra en HBO Max; mientras que Licorice Pizza aún no llega a los cines mexicanos ni a las plataformas de streaming. Nightmare Alley está disponible en Hulu. El poder del perro se encuentra en Netflix. West Side Story, por el momento, no se encuentra disponible en ninguna plataforma; sin embargo, pronto estará en Hulu.

Otras películas que compiten por un Óscar en otras categorías y que también pueden verse en plataformas de streaming son Tick Tick... Boom: disponible en Netflix. Madres Paralelas también estará en Netflix a partir del 18 de febrero. Spencer se encuentra en Mubi; Being the Ricardos en Prime Video. Finalmente, las películas de Disney que compiten en alguna categoría son Cruella y Encanto, ambas disponibles en Disney+.