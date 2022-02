Oscar 2022: 4 decepciones y 4 sorpresas de las nominaciones

Netflix "El poder del perro" es la película con más nominaciones este año.

Las películas The Power of the Dog ("El poder del perro") -con 12 nominaciones-, "Dune" (10), "Belfast" (7) y West Side Story (7) confirmaron los pronósticos y encabezan las nominaciones a los Oscar que fueron anunciadas este martes.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se celebrará en Los Ángeles el próximo 27 de marzo.

La Academia confirmó que este año la gala tendrá presentador o presentadora, pero aún no ha revelado quién será.

Como cada año, el anuncio de las nominaciones no ha dejado a todo el mundo contento por algunos nombres que estaban en la quinielas y que al final han quedado fuera.

Al mismo tiempo, otros cuyas posibilidades eran inciertas, han acabado apareciendo en la lista de nominados este martes.

Aquí te presentamos 4 decepciones y 4 sorpresas que ha dejado el anuncio de la Academia de Hollywood.

1. Decepción: Lady Gaga

CORTESÍA DE MGM PICTURES INC Los fans de Lady Gaga quedaron decepcionados por la ausencia de la actriz y cantante de las nominaciones.

En "La casa Gucci" Lady Gaga da vida a Patrizia Reggiani, mujer que se casó con un miembro de la familia Gucci y orquestó el asesinato de su esposo. Pese a haber sido nominada al Bafta, al premio Critics' Choice, al Globo de Oro y al SAG, en los Oscar ha quedado fuera, para decepción de sus seguidores, que han dejado claro su malestar en las redes sociales.

1. Sorpresa: Kristen Stewart

Durante meses fue la principal favorita en la categoría de mejor actriz por su retrato de la princesa Diana en la película del chileno Pablo Larrain "Spencer". Tras ser ignorada por los SAG y los Bafta, parecía que no llegaría su primera nominación al Oscar, aunque al final sí la consiguió.

2. Decepción: Denis Villeneuve

WARNER BROS / CHIA BELLA JAMES "Dune" fue uno de los pocos filmes que logró un buen desempeño en taquilla este año en medio de la pandemia.

Que tu película logre 10 nominaciones a los Oscar y no te nominen a ti como mejor director no debe ser agradable. Eso le pasó al director de "Dune", película épica de ciencia ficción que fue uno de los pocos filmes que logró un buen desempeño en taquilla este año en medio de la pandemia.

2. Sorpresa: "Drive My Car"

Desde hace unos años, es habitual que alguna película de habla no inglesa se cuele en las principales categorías de los Oscar, como sucedió con la mexicana "Roma" o la surcoreana "Parasite". Este año, el aclamado drama del japonés Ryusuke Hamaguchi "Drive my car" recibió un total de cuatro nominaciones: película, director, guión adaptado y película internacional.

3. Decepción: Ruth Negga

Getty Images

"Passing", el debut como directora de la actriz Rebecca Hall, quedó fuera de las nominaciones, pero lo más notorio fue que Ruth Negga no fue nominada como mejor de actriz de reparto por su interpretación de una mujer negra que se hace pasar por blanca en la década de 1920. Tras ganar varios premios esta temporada y ser nominada a los SAG, se esperaba que se oyera su nombre este martes, pero no fue así.

3. Sorpresa: Jesse Plemons

Getty Images Kirsten Dunst y Jesse Plemons están nominados por el mismo filme.

Jesse Plemons fue reconocido como actor de reparto por su papel de un amable ranchero en el western de Jane Campion "El poder del perro". Es la primera nominación al Oscar del actor, que tiene el privilegio de estar nominado este año junto a su esposa, Kirsten Dunst, quien opta al premio de mejor actriz de reparto por el mismo filme.

4. Decepción: Leonardo Dicaprio

Netflix "No mires arriba" está protagonizada por un reparto que incluye (de izquierda a derecha) a Jonah Hill, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jennifer Lawrence.

Aunque DiCaprio ha sido nominado en seis ocasiones y ha ganado en una (por "The Revenant"), en el pasado se ha quedado sin nominación por algunas de sus mejores interpretaciones. Este año su papel de profesor de astronomía en la comedia "No mires arriba" le valió una nominación a los Bafta pero eso no fue suficiente para que apareciera en la lista de los Oscar.

4. Sorpresa: "Flee"

El documental animado danés "Flee" narra la historia de un hombre que recuerda su salida de Afganistán cuando era niño. Muchos esperaban que la película obtuviera una nominación a mejor largometraje animado, aunque algunas quinielas le daban posibilidades en las categorías de documental y película internacional. Al final, consiguió las tres nominaciones, algo que ninguna película había logrado antes.

