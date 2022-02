Premios Óscar 2022: Carla Estrada felicita a su hijo por nominación de "Raya y el último dragón"

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las películas animadas más vistas en las plataformas de Streaming fue "Raya y el último dragón", la cual se lanzó durante marzo del 2021 bajo la dirección de Carlos López Estrada, quien recibió una nominación en la categoría a Mejor Película Animada en los Premios Óscar 2022 por su gran trabajo como director de este film.

Ante este gran logro y reconocimiento por su trabajo, Carla Estrada se mostró llena de orgullo y recurrió a sus redes sociales para presumir que su hijo podría recibir la estatuilla dorada en estos prestigiosos premios.

Y fue desde su cuenta de Instagram donde compartió la imagen con una conmovedora descripción dedicada a su talentoso hijo.

Hoy es un día especial, diferente con muchas emociones encontradas y un gran orgullo de saberte, hijo mío, nominado al Oscar con tu película Raya. ¡Gracias por estas lágrimas de felicidad que provocas en mí!!! Te amo y te admiro. Felicidades!!!”, se lee en la publicación.

El proyecto dirigido por el joven mexicano de 33 años competirá con otras grandes películas que lograron conquistar a la audiencia mundial de distintas edades, como "Encanto" de Jared Bush, Byron Howard, "Flee" de Jonas Pher Rasmussen, "Luca" de Enrico Casarosa" y "The Mitchells vs. The Machines" de Mike Rianda.

Cabe recordar que el filme del cineasta Carlos López Estrada se lanzó directamente desde DisneyPlus y logró conmover a millones de usuarios por su historia, la cual retrata la vida de la joven Kelly Marie Tran que busca reconstruir una gema mágica para acabar con las criaturas malignas conocidas como Druun, estas convierten a todo ser viviente en piedra. Para lograr su misión, la protagonista deberá buscar la ayuda de Sisu Awkwafina, el último dragón viviente.

Su lanzamiento tuvo lugar durante el año pasado, mientras que en 2020 se anunció que el mexicano sería uno de los directores principales de "Raya y el último dragón" para reemplazar a Dean Wellins. Asimismo, se confirmó que López Estrada sería el director del Live Action de "Robin Hood", uno de los proyectos más ambiciosos de Disney que planea estrenarse en 2024.

Esta no sería su primera vez trabajando en una producción animada de renombre, pues en octubre de 2019 se anunció que Estrada fue el líder creativo de la segunda parte de "Frozen".