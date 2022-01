Phill Collins, de baterista a líder de Genesis y cantante de Disney, cumple 71 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El multifacético músico Phill Collins celebra este domingo 71 años de vida.

Durante sus primeros años, se integró como el segundo baterista que conformó Genesis, la banda de rock progresivo británico.

Más tarde compaginó la destreza de las baquetas con su papel como líder de la banda, tras la salida de Peter Gabriel.

Te puede interesar: “Apenas puedo sostener esta baqueta”: Phill Collins revela problemas de salud

Desfigura con Genesis el género "art rock"

Con el tiempo, no sólo sustituyó a su compañero musical, sino que junto con Tony Banks y Mike Rutherford desfiguraron el género "art rock" de la agrupación para estacionarlo a los nuevos sonidos que caracterizaron a la década de los 80, ampliando las filas de su público.

Generaciones más recientes lo identifican, también, como el intérprete de canciones para Disney o el padre de Lily Collins; hoy conmemoramos su presencia musical irreemplazable.

Philip David Charles Collins creció en Chiswick, un condado de Londres, donde, de acuerdo con los historiadores, los caminos son presididos por arquitectura romana, desde el siglo XIX.

La ciudad donde creció Phill Collins

Los laberínticos jardines de la zona, trazados para guiar el camino a los característicos pubs británicos, se trata de un pueblo habitado por familias de opulencia económica.

Su madre, June, y su padre, Greville, fueron una mánager teatral y un agente de seguros, respectivamente. En la Navidad de 1956, a sus tempranos cinco años, recibió como obsequio una batería de juguete; la historia del músico comenzaba a tomar forma, insospechablemente.

Mientras que Phill crecía se desenvolvió en el plató, ya que su carisma nato lo catapultó a interpretar algunos personajes de la pantalla chica británica desde los 14 años, con ayuda de su madre, que se desempeñaba detrás del telón, entre ellos, personificó a "Artful Dodger" en la producción de "Oliver!", que más tarde sería llevada al séptimo arte, versión en la que también estuvo involucrado. Pese a que sus primeros trabajos fueron actorales, durante los años escolares formó parte de banda sonora teatral "The Real Thing", en la que ejecutó la percusión.

Te puede interesar: Las mejores actuaciones en la historia del medio tiempo del Super Bowl

Phill incursiona a la música, The Beatles fue su primer referente

Tras recibir una batería de juguete en su quinta Navidad, la madre y el padre de Phill le obsequiaron otras herramientas con las que, progresivamente, perfeccionó su técnica musical, forjada desde la formación informal, ya que aprendió sin la guía de una tutora o tutor que lo guiará con partituras o técnicas.

Mientras que el joven, abandonada la niñez y se convertía en un adolescente, escuchaba a The Beatles y se inspiró en su enfoque "sensato" de la música, por obvias razones, Ringo Starr se convirtió en su gran referente. Otra de las agrupaciones que formaron parte de sus inspiraciones armónicas fue The Action, un grupo de pop soul británico.

Cuando un formaba parte del instituto, Phill se integró a dos bandas musicales: "Freehold" y "Flaming Youth", la última logró grabar un álbum, bien recibido por la crítica, pero eso no bastó para que la agrupación se consolidara, pues de disolvió poco tiempo después. Más tarde, a principios de los 70, Genesis lanzó el anuncio que buscaba el reemplazo de baterista, fue así que luego de una audición exitosa, Collins se integró a la agrupación que no sólo cambiaría su vida, sino de la de un sinfín de escuchas que se adoctrinaron en el rock progresivo, en ciernes de florecer. Para 1971 y el lanzamiento de "Nursery Crime", el baterista ya era uno más de la banda.

Adiós Peter Gabriel, hola Phill

El 16 de agosto de 1975, Peter Gabriel anunció su salida, definitiva, de Genesis, luego de un par de semanas en la que se había especulado que el cantante apostaría por continuar su carrera de forma independiente. Dado la premura de esta decisión, la agrupación junto con los productores no tuvieron mucho tiempo para optar por uno nuevo líder, pese a que recibieron muchas propuestas, fue así que Collins fue elegido como el nuevo intérprete de las canciones del grupo.

"Escuchábamos nuevos cantantes todos los lunes. Pusimos avisos en los diarios y era increíble: nos mandaban cassettes con uno de nuestros discos en el fondo y su voz por encima", recuerda el propio Collins.

"Entonces, un día Phil intentó cantar "Squonk" y no tuvimos que buscar más, pero incluso cuando ya habíamos grabado el disco seguíamos buscando un cantante para las giras. Hasta que dijimos: Basta, consigamos un baterista", compartió Banks.

El lanzamiento de "A Trick of the Tail", el séptimo álbum de estudio, alcanzó los primeros lugares de las listas de UK y EU. La nueva formación de la banda significó también la clausura de una era para los músicos, ya que sus piezas teorizaron parte fundamental del rock progresivo de la época; el Genesis que presidió esta etapa no volvió a hacer el mismo.

Te puede interesar: Phill Collins cumple 70 años de vida y así lo celebrará

Los 80: Entre Genesis y sus primeros años como solista

En 1978, la banda tomó un descanso. En esta época, Collins terminó su matrimonio con Andrea Bertorelli, ruptura que inspiró al éxito "In the air tonight" de 1981, del álbum "Face Value", que si bien, croniza la historia de un homicidio, connota lo que significó la disolución de la relación de cinco años.

Simultáneamente, lanzó junto con Genesis "Duke", que tendió a ritmos de funk, por lo que alcanzó el recibimiento exitoso en siete países, y el aplauso de un público comercial. En 1984 se casó con Jill Tavelman y para 1985 lanzó su segundo disco en solitario del hogaño cantante despegó en las listas: la crítica aseguró, en aquel tiempo, que Collins era más exitoso por separado que junto con la banda.

Phill Collins abandona Genesis e incursiona como... ¿músico infantil?

Los comprometidos que significaban su carrera en solitario comenzaron a cobrar la cuenta, por lo que la presencia de Collins en Genesis se vio comprometida, por lo que tomó la decisión de abandonar a la agrupación en 1996.

Fue entonces que, la banda recibió a un nuevo cantante, Ray Wilson. Sin embrago, el éxito fallido de sus próximas producciones provocó que la banda se desintegrara al poco tiempo, en 1998, dos años después de la salida de Phill. En 1999, se casó con Orianne Cevey.

Si bien el curso que seguiría la carrera de Banks y Rutherford era incierto, por otro lado, la crítico se ensañó con los proyectos de Collins, en los que fungía como cantante y baterista de Phil Collins Big Band, aún cuando su versatilidad era visible, "Dance into the Light" (1996) y "Testify" (2002) fueron denominados como un "fracaso", las expertas y los especialistas en música aseguraban que la carrera musical del cantante había terminado.

A la par, Philli colaboró con Disney para musicalizar algunas de sus películas animadas, la primera de ellas fue "Tarzan" (1999) para la que creó 11 canciones que suenan a lo largo de toda la historia, las piezas fueron grabadas en inglés y español.

La canción principal del filme "You’ll Be in My Heart" fue merecedora de un Óscar en el 2000, este triunfo generó las incotables parodias del interpréte en South Park, luego de haberles arrebatado el galardón. Más tarde, colaboró con dos canciones que formaron parte de la segunda parte de la cinta. En 2003, volvió a colaborar con el gigante animado, en el soundtrack de "Tierra de Osos", en las que interpreto tres canciones, una vez más, contaron con una versión en inglés y en español.

Genesis emerge

En 2006, Collins se reunió con los ex miembros de Genesis, para realizar la gira 'Turn it on Again: The Tour', que fue un éxito. En 2021, la banda tuvo otro reencuentro, en los que, pese a las restricciones marcadas por la pandemia del Covid-19, tuvo una exitoso recibimiento de su público, por lo que la agrupación ya planea fechas tentativas para salir al escenario en la primavera del 2022; el 2023 también ha sonado como un año de música para la banda, que este año cumple 55 años.