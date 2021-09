“Apenas puedo sostener esta baqueta”: Phill Collins revela problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- El legendario músico, Phil Collins, anunció la próxima gira de su banda Génesis, pero no podrá tocar la batería por sus problemas de salud, pero le encantaría hacerlo.

El artista, de 70 años de edad, se presentó en “BBC Breakfast” con los miembros de su banda Génesis, según publicó CNN, con el fin de promover la gira que reúne al grupo, pero dio la lamentable noticia que no participará en los cociertos, al menos como baterista, ya que apenas puede sostener la baqueta.

Me encantaría hacerlo, pero ya sabes, quiero decir, apenas puedo sostener una baqueta con esta mano. Así que hay ciertas cosas físicas que se interponen en el camino”, dijo.

El rockero detalló que en su lugar se quedará su hijo Nic Collins, quien tocará la batería en toda la gira y le habría encantado poder tocar a su lado, pero en realidad no sabe si quiere seguir viajando como lo hacía en sus años mozos.



“Tengo una cierta discapacidad física, lo cual es muy frustrante porque me encantaría tocar allí con mi hijo. No sé si quiero salir a la carretera más”, puntualizó.



Phill Collins, toda una leyenda

Phill Collins es uno de los artistas de mayor éxito de la música pop y soft rock, y formó parte de la banda Génsis entre 1970 y 1996.

Su gran éxito como cantante, compositor, baterista, productor y actor británico, lo llevó a su nombramiento como teniente de la Real Orden Victoriana (LVO).

Por cinco años consecutivos, en la década de 1980, lideró la lista de los éxitos estadounidenses de los Billboard Top 100, como cantante, durante ocho ocasiones, de las cuales siete fueron como solista y una con su banda Génesis.

De acuerdo a la biografía de Internet, Collins es uno de los tres artistas pop, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto en su carrera en solitario como formando parte de una banda.

En marzo de 2011, Phill Collins anunció su retirada pública por problemas de salud y por no sentirse cómodo con la nueva industria musical, pero en 2015 regresó al mundo musical con un nuevo álbum y una nueva gira.

Los informes destacaron que los problemas de salud de la estrella internacional se debieron a una serie de fracturas que sufrió por varios años, las cuales lo llevaron a una cirugía de espalda, en 2015, que lo habría dejado con un daño nervioso.

En 2017, el músico habría sufrido una aparatosa caída que lo obligó a usar un bastón para poder desplazarse.