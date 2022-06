Pepe Aguilar recomienda no decirles a los hijos que vienen al mundo a ser felices: "le creas falsas expectativas"

MÉXICO.- A varias semanas de su debut en TikTok, Pepe Aguilar recomendó a los padres de familia que lo siguen que no confundan a sus hijos con falsas ilusiones y mensajes equivocados sobre la felicidad.

En un mensaje que tituló como "la amargura de Pepe" y a modo de broma, el cantante hizo una reflexión sobre las metas que las personas tienen en sus vidas, las cuales, dijo, no pueden resumirse al simple hecho de ser felices.

Amigos de Tiktok, la amargura del día de hoy es la siguiente: niños y niña no confundan a sus hijos, no les digan que a esta vida se viene a ser feliz. Por el amor de Dios ¿qué es eso? A esta vida no vienes a ser feliz, porque ser feliz es una de las mil cosas que haces en la vida", dijo.