Ángela Aguilar se desespera al recibir donaciones en su live de TikTok: "No me manden dinero"

MÉXICO.- Ángela Aguilar acumula más de nueve millones de seguidores en TikTok donde suele compartir contenido con sus fans. Recientemente, la joven cantante decidió hacer su primera transmisión en vivo en esta red social y tuvo un momento estresante con sus seguidores.

Durante el live, los usuarios de esta plataforma comenzaron a mandarle donaciones, lo cual es una opción que ofrece TikTok para apoyar a creadores de contenido. Sin embargo, Ángela no quería que le dieran estos obsequios, pues solo esperaba pasar un momento de convivencia con sus seguidores.

Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé como parar esa función, ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya!” dijo la joven en repetidas ocasiones.